Орнела проговори: Славата те кара да се самозабравиш! С Азис не сме се чували от 20 години

Теодора Тодорова, известна с артистичния си псевдоним Орнела, се завърна в публичното пространство преди дни, но не и в музиката. Изпълнителката на хитовете „Невиждани очи”, „Изпий си кафето”, „Тип-топ” и други е щастлива, че феновете й я помнят и слушат песните й, но няма намерение да рестартира музикалната си кариера.

Не й липсвала, понеже много е работила на времето. Дала е, каквото е могла. Днес Орнела живее друга своя мечта – да работи в областта на медицината в Германия. Тъкмо заради нея, тя слязла от сцената, тъкмо в пика на славата си. А и искала да бъде запомнена така.

„Никой не ме разбра”, сподели Орнела в подкаста на Алпер Чочев, в който гостува преди дни. Тя се отказа от музикалната си кариера малко след като пусна втория си албум „Тръгваш ли” през 2001 г. Певицата беше сред топ имената в бранша. Обикаляше по участия не само у нас, а и в съседни държави, а хонорарите й бяха едни от най-високите в бранша. Сценичните й изяви често бяха съвместни с Азис, с когото пък бяха изключително близки. „Исках да постигна и друго, да се развивам”, каза певицата.

Теодора, която е от Монтана, от малка мечтаела да е певица, учителка и да се занимава с медицина. И успяла да сбъдне и трите си мечти. Бъдещата звезда има средно специално образование, учила начална педагогика с немски език. Така че Теодора е работила и като учителка. Междувременно и пеела, и свирела на акордеон. Майка й обаче държала да завърши висше образование. Теодора, която на 8 години загубила баща си, обещала, че ще продължи да учи, ако майка й се съгласи и да пее. Разбрали се и бъдещата звезда завършила медицина. След това Теодора, която паралелно работела с музиканти в родния си град, заминала да пее в сръбски ресторанти в Швейцария. Завърнала се през 1999 г. с желанието да изпълнява свои песни.

Запознала се случайно с Азис, който вече имал продуцент – „Маратон рекърдс”, като по-късно работи с Крум Крумов и неговата фирма „Съни мюзик”. С нея подписала и Теодора. Предложили й псевдонима Орнела, понеже с буйната си чуплива коса и сини очи, а и по чертите на лицето си, приличала на италианската актриса Орнела Мути. Първата й песен „Изпий си кафето”, която е гръцки кавър, веднага станала хит, а изпълнителката от Монтана – звезда. По това време Орнела, която в миналото е работила и като шофьор, понеже обичала да кара кола, все още работела в популярния ресторант „Файтона”.

Последвали още хитове, които Орнела събрала в албумите „Тип-топ” (2000 г.) и „Тръгваш ли” (2001 г.), както и десетки участия на Балканите. „Когато записвах „Тръгваш ли”, много плаках”, призна певицата и причината била, че тогава вече била решила да тръгне по друг път. В един момент, смята Орнела, човек се увлича. Славата го подмамва да се самозабрави, а трябва да помни откъде е тръгнал. Певицата силно искала ново начало. Копнеела да сбъдне друга мечта пак със същия хъс, с който стартирала и музикалната си кариера. Направила го. Не й било никак лесно, но била решена да успее. Слязла от сцената и се посветила на новата си амбиция.

През 2014 г., след издържан изпит, тя подала документите си за работа в Германия. Теодора, която знаела немски език перфектно и имала нужното образование, станала медицинска сестра в сърдечна и пластична хирургия в немска болница. По-късно се преместила в друго здравно заведение – известна частна болница отново в Германия. Преди това вече бившата певица трябвало пак да учи, за да може започне работа в ортопедията. С навлизането на компютрите и всички системи в здравното обслужване, Теодора трябвало периодично да допълва знанията си. „В медицината не спираш да учиш. И това е страхотно – трябва да си винаги в помощ на пациенти!”, сподели тя.

За времето, в което живее в Германия, а то е повече от 10 години, Теодора се е изявявала и като певица, при това професионално. Тя пеела в оркестър в тамошни заведения, но музикалната кариера не й липсва. Въпреки това, Орнела би се съгласила да се включи в концерт със свои колеги, каквото предложение получи от Алпер Чочев, в чийто подкаст наскоро си припомни звездното си минало и сподели повече за личния си живот.

Майка й умира заради отказ да й прелеят кръв, повлияна от религиозно движение

Теодора, която феновете познават като Орнела, загубила баща си, когато била на 8 години. Смята се, че той е загинал при инцидент в река Дунав, но и до днес има неясноти за безследното му изчезване. Другата голяма болка на певицата е, че е завършила медицина, а не успяла да помогне на майка си, която починала преди година.

Бащата на Орнела бил полицай, а голяма част от роднините им по негова линия – военни. Теодора толкова се възхищавала на родителя си, че като малка се опитвала да му подражава и искала да стане полицай като него. Даже кандидатствала в академията на МВР, но я скъсали на изпита по литература.

От деня, в който го видяла за последно, Орнела си спомня, че играела на дама пред блока. Татко й излязъл и тя се затичала да го прегърне. Той се държал по-различно. Не й обърнал особено внимание с извинението, че нямал време. На другия ден станало ясно, че нещо се е случило, защото майка й и леля й я взели по-рано от училище.

Месеци по-късно се изяснило, че бащата на Орнела изчезнал, докато бил с колеги за риба в село в Монтанска област, на брега на река Дунав. Мъжете навлезли в румънски води, заради което даже имало предупредителна заря. Бащата на Орнела минал от страната на резервна туба с гориво за лодката. Колегите му казали да не ходи от тази страна, че ще се обърнат. Той обаче точно от тази страна минал и лодката се обърнала. Колегите му се спасили на един остров, но бащата на Орнела и млад мъж, който бил собственик на лодката, изчезнали във водите на Дунав. По-късно намерили собственика на лодката, но така и не открили бащата на Орнела.

„От малка не се предавам, а съм силната. Майка ми ме е критикувала, че не съм си изживяла детството по детския начин... Много често ми казваше: „Не забравяй, че аз съм майката, ти си детето”. А аз й казвах: „Мамо, нали трябва да ти помагам”, споделя Орнела.

Тя загубила майка си преди година, малко преди да се прибере в България. „Не успях да я видя жива”, каза певицата. Тя направила всичко възможно майка й да е добре, да е до нея, но не се получило, заради „предпоставки, свързани с религиозни движения”. Майката на Теодора членувала в „група”, както я определи певицата, която отричала преливането на кръв. Затова, когато в последния момент трябвало да й се прелее кръв, майката на певицата отказала и починала.

Азис скочил в публиката в Мездра

Кралят на попфолка имал незабравимо, но рисковано изживяване в началото на кариерата си. Младият Азис се хвърлил в публика от община Мездра и тя го понесла на ръце. За това разказа колежката му Орнела, с която тогава били заедно.

Двамата пеели пред фенове в читалище в Мездра. Залата била пълна. Всички изпаднали в екстаз, когато Азис и Орнела излезли на сцената. Под влиянието на силните емоции, хитовият певец се засилил към публиката. „Аз тъкмо да му кажа, че ще се пребие и той скочи като Джеки Чан”, разказа Орнела. Страховете й не се сбъднали. Десетки ръце хванали Азис и го задържали, а той продължавал да пее с колежката си.

Азис и Орнела стартирали заедно професионалния си музикален път и веднага си допаднали. Двамата били много близки, за което спомогнало и това, че често имали съвместни участия, за които и пътували заедно. „Смеехме се, мечтаехме... Азис е дълбок, упорит и много умен”, казва Орнела. Пътищата им се разделили, след като тя се отказала от музикалната си кариера. Двамата не са се чували повече от 20 години. Даже нямали телефонните си номера.