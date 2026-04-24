От OnlyFans до авариен сервиз: новият живот на Сузанита ще ви изуми!

Скандалната щерка на Орхан Мурад — Сузанита, подхвана нов бизнес — този път извън светлините на прожекторите. От известно време насам силиконката работи във фирма за пътна помощ, показвайки качества на истинско „мъжко момиче“.

За своето начинание певицата, която се подвизава и като еротичен модел, сподели в Instagram стори, шокирайки феновете си. Красавицата призна, че е стартирала автомобилен бизнес, който дори има собствена страница в мрежата.

В нея са описани подробно множеството услуги на компанията, обещаваща мигновена реакция, ако закъсате на пътя.

„Спукана гума? Идваме!“, категорични са служителите, които работят по 24 часа на ден. Дружеството предлага още подаване на ток при паднал акумулатор, носене на гориво при спешни ситуации, сервиз и смяна на гуми.

Дали Сузанита сама хваща крика, помпа и пълни резервоари — не става ясно, но според феновете тя е в ролята на шефка, която контролира бизнеса отгоре.

Новото амплоа на блондинката е доста различно от досегашния ѝ скандален имидж. Припомняме, че Сузи се прочу едва на 14 години с провокативната песен „Луцифер и Буда“, в която размахваше средни пръсти по бельо. Последваха множество корекции, татуировки и куп парчета — ту в чалгата, ту в рапа. „Лекият“ живот доведе младата звезда до тежка наркотична зависимост, след която едва не загуби разсъдъка си. С помощта на своите близки тя успя да пребори порока и вече е друг човек.

Духовното ѝ „прераждане“ съпътства и появата на нейния син Матиас, който я превърна от дете в майка. Водена от копнежа по финансова стабилност, преди време русокоската стартира OnlyFans канал, където и до днес се снима гола срещу солидни суми. 23-годишната изпълнителка е категорична, че не изпитва срам от фотосите си — напротив, гордее се с тях. Именно затова смело ги показва в социалните мрежи, трупайки все повече последователи. Крачката към проституцията обаче, по нейни думи, не е прекрачвана, а тялото ѝ принадлежи само на мъжа до нея.

Сузанита едва ли някога ще стане скромна дама, но със сигурност вече върви по пътя на помъдряването.