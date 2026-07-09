Откраднаха хит на Тони Димитрова! Мария Илиева осакатила текста

Стиховете на един от първите хитове на Тони Димитрова от дебютния й албум „Ах, морето“ - „Понякога“ са били откраднати от заместник-председателя на Общинския съвет в Стрелча.

Това разкри авторката им Гергина Дворецка.

„Преди няколко дни във Фейсбук за премиерата на стихосбирката „Губя се в спомени, намирам се в тишина“ от Мария Илиева (редактор Боян Ангелов, издание на „Български писател“), прочетох като илюстрация за творчеството на авторката едно стихотворение, което беше буквален преразказ на моето „Понякога е обич да си тръгнеш“, сподели Дворецка.

Съд

Тя припомни, че е написала стихотворението си през далечната 1976 г. и тогава то е публикувано в литературния печат с моминската й фамилия Иванова. Две години по-късно тя издава стихосбирка със заглавие „Понякога е обич“ и оттогава творбата се възприема като нейна поетична визитна картичка, пише "Телеграф".

Стихотворението е включено и в още няколко книги - „Човекът, когото си чакал“, 1990 г., издание на „Хр. Г. Данов“, „Сняг и нежност“, 2007 г., издателство Ателие АБ, и „Лирични сезони“, 2024 г., издание на фондация „Европа и светът“.

„През 1996 г. по това стихотворение композиторът Стефан Маринов направи песента „Понякога“, която певицата с магичен глас Тони Димитрова и досега се случва да изпълнява на големите си концерти, а най-новият й видеоклип е буквално отпреди дни“, добави Дворецка.

С тези факти тя се опитала да привлече вниманието на председателя на Съюза на българските писатели Боян Ангелов, но той досега запазва мълчание по случая.

„Ако Гергина Дворецка има претенции, да ги предяви по съдебен ред към Мария Илиева“, заяви пресекретарят на СБП Анжела Димчева.

Бездарие

„Мария Илиева няма никакви основания да се представя за авторка на творбата само защото не е преписала оригинала дословно, а е вложила някоя и друга дума от себе си, като реално го е осакатила“, ожали се още Гергина.

Тя споделя, че може да каже и какъв е конкретният повод да напише тези стихове през есента на 1976 г. и на нея й е интересно дали колежката й може да обясни как й е хрумнало „нейното“.

„Една нашумяла стихоплетчица беше окрала и мен, и Камелия Кондова, обяснявайки, че изобщо никога не е чувала имената ни. Досега единствено Валери Станков успя да осъди Рита Генадиева за свое стихотворение в нейна книга. Имаме ЗЗАПСП, ама кой да се занимава, на плагиатството, което е престъпление, обикновено се маха с ръка в смисъл какво пък толкова, някакви стихчета, има по-важни неща в този живот. Ние тук се възмущаваме и с право, защото това е нашият труд, но, честно казано, керванът на кражбите си върви ли, върви. Защото само бездарникът краде чужди думи“, коментира кралицата на любовната поезия Маргарита Петкова.