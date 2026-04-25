Плейбоят Мастагарков най-сетне се задоми

Нова звездна двойка изгря на небосклона. Плейбоят Благомир Мастагарков и силиконовата красавица Александра Колева са щастливо обвързани, и то от около половин година, криейки успешно от любопитните погледи връзката, научи "България Днес". Плейбоят е открил най-сетне своята любов, а силиконовата Александра е успяла да укроти мачото.

Мастагарков е финалист в петия сезон на риалити формата и си спечели репутацията на Дон Жуан, който все търси своята подходяща половинка, но така и не успява да я намери. От своя страна Александра участва в последния седми сезон на "Игрите" и блесна със своя сексапил. Тунингованата мадама има две силиконови операции на бюста. Коригирала е още устните и ушите си с уговорката, че скъпите интервенции не са плащани от мъже.

"Момичетата от село могат да изглеждат и така. Реших да си събера пари и си продавах ненужните дрехи, за да си направя корекциите. Оправяла съм си бюста. Леля ми ми е втора майка и държи да не се излагам, а да чета", каза във визитката си за предаването мацката, която е родом от пловдивското село Рогош.

Малко известно за широката публика е, че силиконката е сестра близначка на Даниел Колев, който участва в друго риалити предаване по Нова тв - "Един за друг". В романтичния формат той влезе със съпругата си Стела, която е инфлуенсър.

Тунингованата Александра се явява наследничка на доста знойни мадами в обятията на мачото Мастагарков. Риалити героят стана популярен освен с участието си в "Игри на волята", така и със скандалната интимна връзка с чалга певицата Деси Слава. След изпълнителката в лекия жанр, соченият за Българския Кен модел беше влюбен в провъзгласената за най-известна тийнейджърка по света Вени Савова.

Нейни снимки показват, че също е фенка на корекциите и се е превърнала в истинска сексбомба. Нещо, което явно Мастагарков обича в жените до него. Преди повече от 12 години тя е била избрана за Мис Тийн в САЩ, където е победила млади момичета от цял свят.

И тогава, както и в случая с Александра от "Игри на волята", Мастагарков не обявяваше връзката си публично. Двамата са модели и се познават от години, тъй като живеят в един и същ град - Пловдив.