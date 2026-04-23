ПРЕЦЕДЕНТ в „Ергенът“: Продукцията ГОНИ всички момичета на Крис заради пари

Тази вечер в „Ергенът“ зрителите ще станат свидетели на безпрецедентен обрат, който на пръв поглед ще изглежда като женски бунт срещу Крис. По информация на Intrigi.bg обаче зад зрелищната сцена не стои спонтанно прозрение у участничките, а внимателно режисиран ход от страна на продукцията, чиято цел е една – отборът на Крис да бъде разтурен и сюжетът му тихомълком да бъде приключен.

На специалната церемония на розата, организирана специално за него, една след друга „неговите момичета“ ще започнат да му отказват. Цвети вече е извън играта, след като получава съобщение от бившия си и решава да се върне към старите си чувства. Истинският удар обаче идва след това – Татяна, Гориция, Мартина и Симона също няма да приемат розите му, а до него ще остане единствено фаворитката му Елеонора.

Официалната версия ще бъде, че жените просто са прозрели, че Крис не е техният мъж. Само че според информацията, която стигна до Intrigi.bg, поне част от този срив не е плод на внезапно женско достойнство, а на сериозен натиск зад кадър. Най-вече Мартина и Симона изобщо не са имали намерение да отпадат точно сега, но от продукцията им е било настоятелно подсказано, че е по-добре да не приемат роза от Крис. Формално – техен избор. Реално – добре опакована команда към правилния момент.

Причината е повече от прозрачна. Още преди няколко епизода в шоуто влезе Георги Гатев, малко след като Стоян си взе пауза. Тогава това бе поднесено като естествена рокада и нов любовен фронт. Само че сега ситуацията се заплита, защото Стоян съвсем скоро отново се връща в играта. А когато в имението вече са Мартин и Георги, плюс завръщащият се Стоян, Крис започва да пречи на конструкцията.

Точно затова, твърдят източници на Intrigi.bg, се стига до операция по спешно „пенсиониране“ на американеца. Най-чистият начин това да се случи е неговият лагер да бъде изпразнен за една вечер, така че сюжетът му да рухне от само себе си. След масовия отказ Крис остава само с Елеонора, а това автоматично прави присъствието на всички останали от неговия отбор безсмислено. Така продукцията убива два проблема с един удар – приключва линията на Крис и освобождава ресурс за следващите обрати около Георги и завръщането на Стоян.

Затова и сцената, която ще видим довечера, няма да е просто драматична церемония, а внимателно сглобен телевизионен удар. От екрана ще изглежда като унижение за Крис и спонтанен женски отпор. Зад кулисите обаче картината е далеч по-хладна – разчистване на терен, пренареждане на фигурите и безмилостно жертване на един ерген, за да не стане шоуто претъпкано с мъже и разпиляно като сюжет.

Най-ироничното е, че в цялата тази схема най-вероятно не Крис е истинският губещ. По-скоро губят момичетата, които до последно са мислели, че още са в играта, а се оказва, че са били използвани като удобен декор за едно предварително подготвено изтегляне на шалтера.