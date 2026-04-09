Приятел на легендарната певица: Изписаха Янка Рупкина от болницата, за да умре!

България потъна в траур! Една от най-ярките перли в короната на родния фолклор – легендарната Янка Рупкина, си отиде след тежко боледуване и продължителен престой в болница.



„Ще я запомня не само като изключителен изпълнител, голям талант, Славея на България, но и като изключителен, добър човек. Една великолепна душа! Загубихме голяма българка, която даде от себе си всичко, за да прослави родината си с нейните автентични песни. Бог да я прости! Мир на праха ѝ! Светла ѝ памет“. Това каза пред „Ретро“ дългогодишният дуетен партньор на Янка Рупкина – народният певец Илиян Йорданов.

Изпълнителката на „Калиманку Денку“ е била приета по спешност в болница на 13 март. Певицата се почувствала зле и се обадила по телефона на Илиян Йорданов. „Гласът ѝ беше много слаб, едва говореше“, разказа той. Открил я в безпомощно състояние в дома ѝ в столичния жк „Дружба“, където тя живееше под наем. Извикал линейка и Янка била откарана в „Света Анна“ (Окръжна болница), където била настанена в реанимация и оттогава била в кома. „Доколкото разбрах от лекарите, било е тежък инсулт“, каза още Йорданов.

Рупкина била изписана от болницата на 31 март и транспортирана до Хасково, където за нея се грижела снаха ѝ. Състоянието ѝ обаче било изключително тежко, каза Йорданов. По думите му контакт с Янка нямало. „Изписана бе в кома от болницата, за да умре. Защото е на 87 години. Просто това е цялата работа“, сподели, плачейки, Йорданов пред „Ретро“ в края на миналата седмица.



„Изписаха моята приятелка на 31.03.2026 г., след 20 дни престой в болницата. Много е кратко според мен това време за болнично лечение, предвид тежестта на нейното състояние. Тя продължава да е в кома, състоянието ѝ не се е променило от ден първи...“, написа в социалните мрежи преди дни и певицата Илка Александрова.



Пак тогава Илиян Йорданов сподели във фейсбук профила си и огромното си разочарование, че отношението към Янка Рупкина в Окръжна болница е било недопустимо. „Вместо грижа, човечност и уважение срещнахме грубо и унизително поведение. Думи, които не подхождат на хора, призвани да лекуват. Отношение, което не бих пожелал на никого. Чувствахме се обидени, пренебрегнати и дълбоко наранени. Когато човек е слаб и има нужда от помощ, най-малкото, което заслужава, е уважение“, написа Йорданов.



Янка Рупкина е сред най-разпознаваемите български гласове. Кариерата ѝ е белязана от феноменален успех с трио „Българка“ и ансамбъл „Филип Кутев“. Дългогодишна солистка е на Българското национално радио, гласът ѝ е звучал из цялата планета, а пред таланта ѝ са коленичили световни музикални звезди.

„Да не се оплаквам, но с 300 евро пенсия какво може да се направи? Ток ли да се плати, друго ли? А аз съм и под наем. Така че, щом за мен няма, какво да говорим за другите хора, има и с по-ниски пенсии от моята. Най-много ме мъчи това да гледам хората как си броят стотинките на касата в магазина, както и аз ги броя“. Това сподели с болка голямата певица в интервю пред „Ретро“ през февруари тази година.

Рупкина е сред творците, които бяха удостоени с държавна пожизнена парична премия за особен принос към българското изкуство и култура. „Поне морално признание е, да. То парите днес не стигат, колкото и да има човек. Но ние с малко сме свикнали да преживяваме“.



В същия разговор прочутата певица си спомни за най-тежкия момент в живота си – катастрофата на самолета на БГА „Балкан“ през 1971 г., при която загиват 30 души, сред които Паша Христова. Рупкина е с изгаряния, но е сред малцината оцелели. „Тогава пътувахме с колеги от състава за народна музика към читалище „Аура“. Скоро говорих с двете момичета, които след това останаха без крака. И са с протези. И доколкото разбрах, даже не са им подновили протезите“, каза тя с огорчение.



Родена в сърцето на Странджа, Янка Рупкина не просто пееше – тя рисуваше с гласа си. Нейната „Калиманку Денку“ се превърна в химн на българщината, който покори швейцарския продуцент Марсел Селие и направи проекта „Мистерията на българските гласове“ световен феномен. Тя беше българският посланик, който отвори вратите на световния шоубизнес за нашия фолклор. Янка беше лична приятелка и съратница на Кейт Буш – световната поп икона буквално се прекланяше пред таланта ѝ. Възхваляваше я и Джордж Харисън – легендата от „Бийтълс“, който бе поразен от магията на трио „Българка“.



„Имах възможност да живея и работя където си искам по света, но останах вярна на България“, каза приживе пред „Ретро“ певицата.



Янка Рупкина остава в историята не само с десетките си златни плочи и награди, но и с огромното си сърце. Тя съхрани странджанската песен така, както никой друг не би могъл – с автентичност, която докосваше душата на всеки, независимо от езика, който говори.