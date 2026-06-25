Последни
Популярни
Горещи

Проблеми в брака? Линда заряза невротичния Кирчо (СНИМКИ)

https://hotarena.net/laifstail/problemi-v-braka-linda-zaryaza-nevrotichniya-kircho-snimki HotArena.net
Румен Димитров
1344
Проблеми в брака? Линда заряза невротичния Кирчо (СНИМКИ)

Румен Димитров
1344

Линда Петкова е избрала да прекара част от лятото далеч от България. Само дни след абитуриентския бал на дъщеря си Ема тя е отпътувала за родната Канада. Сладкарката заминала при баща си Джордж Макензи и сестрите си Шерил и Даяна, за да си почине малко от тежкия бит с невротичния Киро и да презареди, пише „Ретро“.


Семейство Макензи живее във впечатляващо ранчо, разположено в покрайнините на градчето Кортни в канадската провинция Британска Колумбия – истинско кътче тишина и уют, където човек може да си поеме дъх. Имотът е с внушителна площ от близо 3000 квадратни метра и включва еднофамилна къща, построена през 1976 г. Според оценката му от 2019 г. стойността му е 548 хиляди канадски долара – сума, равняваща се на около един милион лева.
От България Линда поддържа редовна връзка онлайн със сестрите си, макар видеоразговорите да не могат да заместят живия контакт. Преди дни тя пусна в социалните мрежи снимка от крайбрежния град Уайт Рок – провинция Британска Колумбия, на която е сама на плажа, но в коментарите обясни, че се е отправила на пътешествие из страната с близките си.

 


Заминаването на Линда се случи в период, който не е лек за семейството на бившия съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. След като той се пенсионира от политиката и общественият интерес към него стихна, се чувствал потиснат и ненужен. Депресията му нагнетявала домашната обстановка и именно натрупаното напрежение било една от причините Линда да забегне чак отвъд океана. Засега не е ясно колко дълго ще продължи престоят й в Канада. Прави впечатление обаче, че тя е оставила управлението на своята сладкарница „Амели“ в ръцете на екипа си и обектът на пъпа на София продължава да работи.

В последните години Линда Петкова неведнъж споделяла пред свои близки колко негативно се отразява публичността върху семейството й. Като съпруга на известен доскоро политик тя често попадаше в полезрението на медиите, което никак не й се нравело. Мнозина смятат обаче, че нейната презокеанска ваканция всъщност се дължи на отдавнашни проблеми в брака на Петкови, които отново излизали на преден план. Докато канадката се разхожда из родните си земи, Кирил Петков реши да отскочи с дъщеря им Ема до морето, където двамата караха сърф.

Тагове:
Още от Лайфстайл

7 Коментара

Бивш от МВР76

преди 32 минути

Знам го надежда дойчева, знам го, че си Мангалка(Чистокръвна) с главна буква. Това е Много Срамно. Откъде го вадиш това високо самочувствие. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

Коментирай

Мангалката дойчева

преди 31 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Мангалката дойчева

преди 31 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Мангалката дойчева

преди 30 минути

!!! Но в цялата история изведнъж отново изскача Надежда Дойчева, за която в сайт се твърди, а и Господари на ефира са я показвали заедно с Полина Станчева – Хамид, че са изнасяли момичета за проститутки в Турция. Самата Надежда Дойчева рекетира от няколко години майката на Никола Константина Корчева и самия Никола за десетки хиляди евро. Тя го вкара в затвора, без да има нито един документ срещу него, защото имала големи връзки навсякъде. !!!

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 29 минути

У сатаниската платформа тик ток търсете "Sande Sandov"(от тик ток може да ме намерите) на профилната снимка съм отлево, но имам и други снимки. Да станем "приятели". Писах преди време на Гнусната и Чистокръвна МАНГАЛКА "nadezhda doycheva" с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта) она па си затри профило от сатанинската платформа тик ток. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 29 минути

У сатаниската платформа тик ток търсете "Sande Sandov"(от тик ток може да ме намерите) на профилната снимка съм отлево, но имам и други снимки. Да станем "приятели". Писах преди време на Гнусната и Чистокръвна МАНГАЛКА "nadezhda doycheva" с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта) она па си затри профило от сатанинската платформа тик ток. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

Коментирай

17.05.1976г.

преди 29 минути

Гнусна и Зла и Чистокръвна МАНГАЛКО надеждо дойчева с Грознио и Увиснал Нос(типично циганска черта) от колко години ти Е..б..а..в..а..м М..а..й..к..а..т..а МАНГАЛСКА у сатанинското интернет пространство. От колко години. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.