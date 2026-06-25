Проблеми в брака? Линда заряза невротичния Кирчо (СНИМКИ)

Линда Петкова е избрала да прекара част от лятото далеч от България. Само дни след абитуриентския бал на дъщеря си Ема тя е отпътувала за родната Канада. Сладкарката заминала при баща си Джордж Макензи и сестрите си Шерил и Даяна, за да си почине малко от тежкия бит с невротичния Киро и да презареди, пише „Ретро“.



Семейство Макензи живее във впечатляващо ранчо, разположено в покрайнините на градчето Кортни в канадската провинция Британска Колумбия – истинско кътче тишина и уют, където човек може да си поеме дъх. Имотът е с внушителна площ от близо 3000 квадратни метра и включва еднофамилна къща, построена през 1976 г. Според оценката му от 2019 г. стойността му е 548 хиляди канадски долара – сума, равняваща се на около един милион лева.

От България Линда поддържа редовна връзка онлайн със сестрите си, макар видеоразговорите да не могат да заместят живия контакт. Преди дни тя пусна в социалните мрежи снимка от крайбрежния град Уайт Рок – провинция Британска Колумбия, на която е сама на плажа, но в коментарите обясни, че се е отправила на пътешествие из страната с близките си.



Заминаването на Линда се случи в период, който не е лек за семейството на бившия съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. След като той се пенсионира от политиката и общественият интерес към него стихна, се чувствал потиснат и ненужен. Депресията му нагнетявала домашната обстановка и именно натрупаното напрежение било една от причините Линда да забегне чак отвъд океана. Засега не е ясно колко дълго ще продължи престоят й в Канада. Прави впечатление обаче, че тя е оставила управлението на своята сладкарница „Амели“ в ръцете на екипа си и обектът на пъпа на София продължава да работи.

В последните години Линда Петкова неведнъж споделяла пред свои близки колко негативно се отразява публичността върху семейството й. Като съпруга на известен доскоро политик тя често попадаше в полезрението на медиите, което никак не й се нравело. Мнозина смятат обаче, че нейната презокеанска ваканция всъщност се дължи на отдавнашни проблеми в брака на Петкови, които отново излизали на преден план. Докато канадката се разхожда из родните си земи, Кирил Петков реши да отскочи с дъщеря им Ема до морето, където двамата караха сърф.