Проект като от Netflix: Мис България пусна първата част от филма си

Първата част от филма „Легендата за Армира“, продуциран от Мис България Венцислава Тафкова, вече е факт и е достъпен в YouTube канала на Дворец „Армира“. „Армира: Глава I – Забравеният блясък“ спокойно може да мине за продукция от стрийминг платформа от рода на Netflix със своята пленителна епичност и реалистични ефекти.

Мини филмът в действителност е със завладяваща история, силна атмосфера и визия, която веднага хваща окото. Още с първите кадри Тафкова влиза в напълно различен образ – дъщеря на знатен тракийски владетел, представена като неземна красавица с визия на старогръцка богиня.

Като жрица на Дионис тя пее, свири на арфа и е в центъра на внимание, обичана и почитана от всички около себе си. Красота, власт и мистичност – образ, който поразително напомня самата Венцислава. Неслучайно феновете вече се шегуват, че сигурно самата тя е прототип на героинята – красивата Мис България, винаги обвита в мистерия и достатъчно амбициозна, за да може на 26 години да се похвали с престижна титла, кариера на певица и роля в киното...

Легенда за Армира

Историята започва с любов. Героинята ѝ е влюбена в местен момък, а двамата планират сватба. Всичко върви към щастлив край… докато не се появява нов фактор.

Финалът на първата част идва с напрежение – свиреп римски генерал пристига и ще поиска ръката ѝ. Оттук нататък сюжетът се заплита и оставя отворен въпроса какво ще се случи.

Сериозно впечатление правят и ефектите. Проектът е наситен с модерни AI решения, които правят цялото видео още по-епично и въздействащо.

Припомняме, че това е първият по рода си AI филм у нас, посветен на Дворец „Армира“, отличен като „Сграда на годината 2025“. А зад него Тафкова стои не само като лице, но и като продуцент.