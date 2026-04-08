Разбито сърце вдъхнови Алена: Дъщерята на Вергов с изповед в нов хит

Дъщерята на актьора Юлиан Вергов все по-уверено навлиза в музикалния жанр. Само преди броени дни Алена представи новото си парче, озаглавено „Още“, и каза, че всеки може да открие себе си в разказаната история.

Младата актриса призна, че е написала текста и музиката, докато е стояла сама на морето на плажа в Арапя през лятото на 2025 г., след емоционални сътресения в личния ѝ живот.

„Песента „Още“ е вдъхновена от реални човешки взаимоотношения и болезнени лични преживявания. От неприятните случки и истории винаги излизат най-смислените текстове. Искам хората да усетят истината и че всичко всъщност е наред. А относно посланието – не трябва да позволяваме на никого да определя собственото ни щастие“, казва Алена.

По всичко личи, че младата актриса е преживяла драматична раздяла, тъй като в текста на парчето казва: „Не искам да чувам. Не искам да те мисля. Няма да се дам. Няма да се вкисна“.

Интересното е, че във видеоклипа на песента Алена успява да събере популярни имена от театралната сцена и киното ни. Пред камерите застават Пламена Гетова, Стефка Янорова, Свежен Младенов и Мартин Методиев, пише "Филтър".

Премиерата на песента „Още“ съвпада с важен за кариерата на младата актриса момент – точно след като е избрана за ролята на Евридика в постановката на Театър „Българска армия“. Дъщерята на Юлиан Вергов има и още един повод да черпи. На 22 април тя е рожденичка и става на 24 години. А само ден по-късно в „Строежа“ ще изнесе много специален за нея концерт.