Ричи Величков се раздели с гаджето! Става строител

Риалити звездата и един от най-успешните фитнес инструктори в България Ричард Величков се е разделил с приятелката си. Това обяви самият той в личния си профил в социалните мрежи, като потвърди и новината, че спира да се занимава с треньорската професия във фитнеса.

„Влизам в нов етап от живота си! Приключих с 13-годишната си кариера на инструктор! Приключих и с връзката си! Ще отдам цялата си енергия и време на строителството! Влизам в най-добрия период от живота си, време е да се потрудя за него!", написа Ричард и си публикува снимка в стил Дон Корлеоне, на която пуши пура.

Повечето хора, коментирали статуса, пожелават успех на Величков в новото начинание, но и споделят, че все пак много ще липсва на всички хора, с чиито тренировки и режими се занимава в професионалната си кариера, пише "Телеграф".

Той обмислял да преустанови работа във фитнес от доста време, но повратната точка дошла на рождения му ден, който прекара в Италия с бившата си вече приятелка Жасмин, която е попфолк певица. Двамата изглеждаха много влюбени и споделяха често общи кадри в социалните мрежи, затова и раздялата им идва като гръм от ясно небе за последователите им.