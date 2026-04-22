Роксана разкри: Янка Рупкина ми каза, че ми трябва мъж спортист

"Сближихме се през януари с Янка Рупкина. Тя ми се обади по телефона след "Евровизия" и плака." Това каза за "България Днес" Роксана. За попфолк звездата реакцията на великата народна певица, която ни напусна в навечерието на Великден, на изпълнението й е най-голямото признание.

"Каза ми следните думи: "За мен ти беше безупречна! Ако аз бях в журито, щях да ти дам първото място, защото ти беше безапелационно добра. Излезе без съпровод, без музика. Гордея се с певици като теб", цитира адмирациите на оригиналната изпълнителка на покорилата света народна песен "Калиманку, Денку" Роксана.

Гласовитката от Кнежа издаде, че похвалата на Янка Рупкина е още по-ценна за нея, защото изобщо не знаела песента "Калиманку, Денку", с която се явява на националната селекция за "Евровизия".

"Никога не съм имала тази песен в репертоара си през годините", подчерта изпълнителката.

Роксана обаче довери за вестника и нещо изненадващо - че от самото начало на стартиралото през януари близко общуване с легендата на българската народна песен "Янка беше през цялото време в болницата. Може би само по време на моето участие си беше вкъщи", твърди попфолк дивата.

"Много ми е мъчно, че Янка си отиде! Но и се радвам, че успях да се докосна до една голяма певица, до един голям човек", изля емоциите си певицата.

Тя разказа още, че когато Рупкина спирала да й говори за музика, започвала да й говори за личния живот.

"Даваше ми съвети как да постъпя с живота си и как, когато Господ ти дава глас, ти дава дарба, те лишава от други неща", спомня си Роксана.

"Дори се посмяхме заради това, което ми каза. "Една певица трябва да има до себе си мъж спортист (съпругът на самата Рупкина е бил състезател по борба - б.а.). Само тогава ще имаш семейство и само тогава ще успееш, мила Роксана. Защото аз знам какво е една певица да иска да има семейство, но човекът до нея да не може да я разбере", откровена била с младата си колежка Янка Рупкина.

Роксана изтъква и качествата на покойната знаменита народна певица.

"Янка беше критична! Не беше подмазвач. Ако не й харесва, не й харесва, и точка по въпроса. Дори ми каза в очите: "Мен рядко ме разплакват певци. Много те обичам!", не може да забрави сърдечните думи на Рупкина попфолк звездата.

"Пазя всички съобщения от Янка. А тя много ми беше писала!", споделя още фолкизпълнителката. Роксана се зарече пред "България Днес" да публикува цялата си кореспонденция в чатовете на социалните мрежи с Янка Рупкина, не за да парадира с високата й оценка на професионалните й качества, а за да покаже на всички у нас, че тя е била и личност от огромен мащаб.