СЪКРУШИТЕЛНО: Последните думи на Минчо Празников разтърсиха България

Големият синоптик ни напусна на 88 години, до последно се интересуваше от прогнозата за времето

На 19 март светилото на българската телевизия Минчо Празников пое по звездния си път. Синоптикът напусна този свят на 88-годишна възраст, оставяйки незаличима следа в съзнанието на поколения българи.

Една от последните медии, имали възможността да разговарят с големия метеоролог, бе именно "България Днес". На 9 февруари наш екип се свърза с Минчо навръх последния му земен рожден ден. Поводът той отбеляза скромно с блюда на трапезата, приготвени от съпругата му Цанка - неговата първа голяма любов.

"Торта имам за рождения ми ден, но с годините се отказах да духам свещички. Традициите постепенно изчезват, защото някак не отиват вече на моите години", довери с присъщия си благ тон тогава легендата.

С хода на времето синоптикът не се вълнуваше от подаръците, а от ценните мигове с любимите хора.

"Човек с всяко ново житейско десетилетие губи интерес към материалните неща", сподели ни мъдро звездата от малките екрани.

В последните години тв любимецът почти не напускаше дома си. След тежка операция на пикочния мехур Минчо бе налегнат от сериозни здравословни проблеми, заради които рядко излизаше. Най-много му липсваха разходките на Витоша, които обожавал да прави в почивните дни.

"Вече нямам сили за планина", с тъга разкри приживе метеорологът.

Въпреки влошеното здраве Празников до последно се интересуваше от прогнозата, която дълги години споделял с усмивка в ефир.

"Времето е променливо в последно време - от вледеняващ студ със северен вятър до интензивни дъждове", обясняваше ни Минчо през зимата.

Понякога критичен, той негодуваше за работата на някои синоптици:

"Не одобрявам колегите, като почнат да правят дългосрочни прогнози, защото те са несериозни. Камо ли пък като се правят на гадатели и се опитват да предскажат какво ще бъде времето с години напред", дразнеше се Минчо, който искаше да напомни на младите, че истинската стойност е в по-кратките предвиждания на времето.

Въпреки това Празников приветстваше с радост новото попълнение синоптици, поели щафетата след него. Сред тях е и красивата Натали Трифонова, която също си взе последно сбогом с Учителя.

Натали Трифонова също скърби за метеоролога

"Завинаги в сърцето ми... Мир на добрата ти душа", написа с прискърбие блондинката.

Редакцията изказва съболезнования на близките! Бог да го прости!