Сашо Дюлгеров подари пръстен за 3000 евро

Футболистът Александър Дюлгеров, който неотдавна падна на коляно пред любимата си жена – Ани, извоюва още една победа в личен план. След дългоочакваното „да“ звездната двойка вдигна приказна сватба в бутиков комплекс край София. Близки, приятели и познати успяха да се насладят на елегантната атмосфера, по избор на булката, а кадри от специалния ден се появиха дни по-късно след важната дата в календара – 06.06.2026 година.

Тенденции

Ани, която притежава вродено чувство за естетика и усет към малките детайли, е главният „виновник“ за приказната атмосфера. От специално посрещане на гостите с шампанско, през професионална фотосесия с всеки един от присъстващите, до лудо парти, разиграло се в късните часове, младоженците успяват да сюрпризират присъстващите, някои от които познати имена в българския шоубизнес. Черешката на тортата, разбира се, е булчинската рокля. В случая на брюнетката това са два тоалета – къс и с дължина до земята. И двете са в синхрон с последните модни тенденции. Изборът, който разкрива повече плът, залага на бюстие и набор в долната си част, официалният изобилства от перли и скъпоценни камъни. Обувките са остри и на висок тънък ток, а бижутата повече от впечатляващи. Булката показа и пръстена си – „Картие“. Проверка на „Телеграф“ показа, че украшението струва около 3000 евро, а при изписване на инициали цената му може да се вдигне още.

Впечатление прави изборът на кола, а именно „Ролс Ройс“, и букетът – тип „чанта“. Това е една от последните модни тенденции в сватбената линия. От миналата година успешно се налага и у нас, като сред първите звезди, избрали находката, се нареди инфлуенсърката Антоанет Пепе.

Запознанство

Любовта между Александър и Ани получава сериозно медийно внимание. Причина за това е предишната връзка на спортиста с певицата Михаела Маринова. Според злите езици именно красавицата е провокирала краха помежду им. Истината обаче е съвсем различна – двамата се запознават след раздялата им, а след това разбират, че са сродни души, на които им е писано да вървят по един и същ път. Самата Михаела дава интервюта по темата и издава, че отношенията им приключват приятелски, пожелавайки му всичко най-добро.

От закачки в интернет, до десетки срещи и сантиментални моменти, Сашо и Ани стигат до един важен момент – идеята за семейство. Според близки до Дюлгеров той е готов и за следващата важна крачка, а именно да стане баща.

Страст

Двамата изповядват една и съща страст към пътешествията. Сред последните им посетени дестинации се нареждат Дубай, Италия и Гърция. И през този сезон те ще си подарят няколко дни в южната ни съседка, където традиционно отмарят. Категорични си, че предпочитат море пред планина, а меденият месец все още е обвит в мистерия за многобройните им последователи.

Хобитата му са народни танци и стрелба

Любопитна подробност е, че преди да се посвети изцяло на футбола и да влезе в професионалния спорт, Александър Дюлгеров се е занимавал активно с български народни танци. Израстването му в танцов състав му помага да развие изключителна координация, пъргавина и издръжливост – качества, които по-късно се оказват безценни за поста му на десен и централен защитник. В миналото с усмивка неведнъж е споделял, че е използвал танците като оръжие, за да впечатли жените. Хоби №2, което му носи доза наслада, е стрелбата. В официалния си профил е споделял кадри от стрелбището, за съжаление през последната година няма време за редовни посещения.

Аверите му организираха ергенско парти зад граница

От самолетен билет до запомнящо се шумно забавление – така преминава шеметното ергенско парти на Дюлгеров, което продължава 3-4 дни. С момчетата, някои от които също професионални спортисти, той се отдава на пътешествие зад граница. Без да споделя точна локация, футболистът показва хронология на събитията – шеги и закачки в самолета, хапване в страхотен бутиков ресторант, танци в нощно заведение и релакс на луксозна яхта. Ани от своя страна е празнувала по-скромно, в столицата и с малко приятелки.