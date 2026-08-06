СЕНЗАЦИЯ в мрежата: "Дай ми манджа" пародира "Бангаранга" (ВИДЕО)

Най-големият български хит „Бангаранга“ вече има своя пародийна версия! Младежът с артистичен псевдоним Сандефф избухна с „Дай ми манджа“.

С „Бангаранга“ Дарина Йотова покори сцената на „Евровизия 2026“, донесе първата победа на България в този конкурс и превърна песента в международен хит, който бързо се разпространи далеч извън границите на страната. Дори самата дума започна да се използва като нарицателно за енергия, настроение и купон.

Сандефф, който е сред най-добрите майстори на музикалните пародии у нас, този път реши да погледне на хита от съвсем различен ъгъл. Вместо мощен евровизионен химн младежът

предлага

комична история, в която най-важната мисия е съвсем земна – да се намери нещо вкусно за хапване. Запазени са ритъмът и разпознаваемото звучене на оригинала, но текстът е пречупен през типичния за автора хумор, пълен с битови ситуации, самоирония и всекидневни закачки, пише "България Днес".

„Дай да ям. Не искам ябълки, банан. Дай ми мръвка и салам... рецептата за рая. Дай ми манджа! Дай ми манджа! Дай ми манджа!“, пее създателят на пародийната версия.

Зад псевдонима на певеца стои Илиян Сандев. През годините негова

запазена марка

стават многобройните скечове, предизвикателства в интернет и други забавни видеа. Пародията на „Бангаранга“ далеч не е първият му подобен проект. Илиян не веднъж е превръщал едни от най-актуалните песни в комедийни истории с типичен български хумор. Сред тях са парчето на Тита и Криско „Искам да бъда с теб“, което е представено като „Искам да съм ерген“, или хита на Преслава и Галин – „Така ни се пада“, който хумористично се преобразува в „Така ни се кара“.

Този път редът е на хита на Дара, а „Дай ми манджа“ вече има над 350 000 гледания, проправяйки си уверено път към най-коментираните забавни клипове в мрежата.