Бивша на Гришо влюбена в София! Мадалина снимала първия си филм в столицата https://hotarena.net/laifstail/bivsha-na-grisho-vlyubena-v-sofiya-madalina-snimala-parviya-si-film-v-stolicata HotArena.net

Любовта на Мадалина Геня и Григор Димитров не просъществува дълго, любовта на румънката към България остана. Моделката и актриса обяви, че е влюбена в София.

Причината е, че кариерата на знойната красавица в киното започва именно в столицата ни.

„В София снимах първия си филм. Снимах с един много известен режисьор. Той е един от най-любимите и на мен. София остава в сърцето ми“, сподели Геня в чат с феновете си в Инстаграм.

Мадалина и Григор бяха двойка през 2023 година. Връзката им бе една от най-обсъжданите светски двойки. Това бяха и най-публичните отношения на най-добрия ни тенисист.

Румънката постоянно споделяше моменти с Димитров в социалните мрежи. Беше и редовен гост в ложата на тенисиста по време на големи турнири.

Връзката им приключи изненадващо бързо, след като се появиха заедно на фестивала във Венеция, където изглеждаха много влюбени. Геня сподели, че графикът и натовареният живот са били сред причините за края на отношенията им.

„Аз съм много благодарна за времето, което прекарахме заедно през последните 6 години, както като приятели, така и като двойка. Поради натоварения график, участията и отговорностите в живота ни това беше най-добрият начин да

продължим напред

но не и заедно“, обяви Геня.

Интересно е, че докато беше с Григор, той така и не я доведе в България.

За сметка на това тази година тя отново бе в София. Дойде тук заради емблематичния американски сценарист, кинорежисьор, продуцент и носител на три награди „Оскар“ Оливър Стоун. Той снима у нас новия си филм „Бели лъжи“, а Мадалина имаше роля в лентата.