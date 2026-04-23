Сериозни намерения: Събков ще гледа децата на Десислава

Станислав Събков с сериозни намерения към Десислава Трифонова

Станислав Събков от „Хелс Китчън“ е взел сериозно решение за бъдещето си с Десислава Трифонова и вече не крие намеренията си да изгради семейство с нея. Това разкриват негови близки, чиито думи бързо се разпространиха в интернет форумите, където темата за връзката им продължава да предизвиква голям интерес.

Според хора от обкръжението му, кулинарният Ромео споделял, че отношенията му с Трифонова няма да са временна авантюра. Напротив – той бил готов за сериозна връзка и поемане на отговорности, включително и към децата ѝ Катрин и Кристофър, като възнамерявал активно да участва в отглеждането им.

Решението му било добре обмислено и не било импулсивно, въпреки бурното развитие на връзката им пред камерите, която сякаш се разгръща за броени дни.

Самата им афера предизвика сериозен обществен отзвук, след като Трифонова обяви раздялата си с партньора си Елвин, който се беше преместил заради нея от Ирландия в Приморско.

По информация на близки, Трифонова е имала проблеми с Елвин още преди участието си в кулинарното шоу – нещо, което е споделяла неведнъж. След като отношенията ѝ със Събков се задълбочили, двамата обсъдили и взели решението тя да се раздели с бащата на децата си. Раздялата стана публично достояние по време на епизод на „Хелс Китчън“.

Твърди се още, че Елвин е напуснал страната и в момента се намира в Румъния. Местни жители от Приморско разказват, че той е изтрил всички свои снимки с Десислава от социалните мрежи.

В момента отношенията между Събков и Трифонова се развиват извън телевизионния формат. Двамата вече обсъждат съвместно съжителство, както и общи професионални планове.

Според източници, те възнамеряват да работят заедно в семейния ресторант на Трифонова в Поморие и да го развиват като общ бизнес. Първоначално родителите ѝ обмисляли да се оттеглят и да оставят управлението на дъщеря си и Елвин, но сега плановете се променят и включват активното участие на Събков.

Очакванията са двамата да поемат изцяло ангажимента и да развиват заведението заедно.