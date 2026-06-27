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Софи Маринова и прима от Ла Скала с първо изпълнение на химна на Етрополе

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Румен Димитров
658
Софи Маринова и прима от Ла Скала с първо изпълнение на химна на Етрополе

Румен Димитров
658

Софи Маринова пее химна на Етрополе, който в неделя ще бъде изпълнен за първи път пред публика, пише „Телеграф“.

Автор на текста е най-известният поет на града – покойният Георги Билев, а прекрасната музика е дело на Вили Рай.

Виолета Цолова, която е специално за първото изпълнение, утре на площада в 19:30 ч. пристига от Милано. Оперната прима Цветелина Василева, а вече и Общинският съвет с пълно единодушие обяви песента за официален химн.

Софи Маринова обясни пред „Телеграф“, че се разплакала от гордост, когато кметът на града, инженер Владимир Александров, ѝ предложил да изпее химна заедно с другите две прекрасни певици.

„За мен е огромна чест. Заедно с моите прекрасни колежки Цветелина Василева и Вили Рай успяхме да вдъхнем живот на този шедьовър. Подаряваме го на всички жители на града с чисти сърца. Нека ни пази, нека ни обединява, нека се пее от поколения напред.“

Етрополе утре с много настроение ще отбелязва и веселия празник на зетьовете. Този път той става на 20 години. За целта днес ще има и специален футболен мач между „Снахите Юнайтед“ и „Зетьовете Сити“.

След това Ути Бъчваров ще подготви на централния площад кулинарно шоу, което е кръстено „Сладка тъща с лют зет“.

Довечера на площада ще пее Поли Паскова, а утре – Калин Вельов и Рафи с балерини.

Тържествата на града ще се пренесат утре с официалното отбелязване на празника на Етрополе и ще завършат с литургия на връх Петровден в понеделник.

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8 Коментара

Бивш от МВР76

преди 48 минути

Браво. Вчера четох във вестник "телеграф" , че е била носител на "оскар" за "легенда на българската популярна музика за всички времена" е неповторимата Софка Маринова. Следват ...Глория, Азис, Ивана, Камелия...Тони Стораро, Тони Дачева, Сашо Роман... Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 46 минути

До горнио зевзек. Грознио Урунгел и Плешо бившио президент румен радев къде го тураш. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 18 минути

Ах надежда дойчева, надежда дойчева, кво нещо е сатанинското интернет пространство. Никога не го забравяй, че си Мангалка(Чистокръвна) с главна буква. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Мангалката дойчева

преди 16 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Мангалката дойчева

преди 15 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Мангалката дойчева

преди 15 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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17.05.1976г.

преди 14 минути

Гнусните и Чистокръвни Мангалки софка маринова и надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(типично циганска черта). Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 1 минута

Ах надежда дойчева, надежда дойчева, кво нещо е сатанинското интернет пространство. Никога не го забравяй, че си Мангалка(Чистокръвна) с главна буква. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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