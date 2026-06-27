Софи Маринова и прима от Ла Скала с първо изпълнение на химна на Етрополе https://hotarena.net/laifstail/sofi-marinova-i-prima-ot-la-skala-s-parvo-izpalnenie-na-himna-na-etropole HotArena.net

Софи Маринова пее химна на Етрополе, който в неделя ще бъде изпълнен за първи път пред публика, пише „Телеграф“.

Автор на текста е най-известният поет на града – покойният Георги Билев, а прекрасната музика е дело на Вили Рай.

Виолета Цолова, която е специално за първото изпълнение, утре на площада в 19:30 ч. пристига от Милано. Оперната прима Цветелина Василева, а вече и Общинският съвет с пълно единодушие обяви песента за официален химн.

Софи Маринова обясни пред „Телеграф“, че се разплакала от гордост, когато кметът на града, инженер Владимир Александров, ѝ предложил да изпее химна заедно с другите две прекрасни певици.

„За мен е огромна чест. Заедно с моите прекрасни колежки Цветелина Василева и Вили Рай успяхме да вдъхнем живот на този шедьовър. Подаряваме го на всички жители на града с чисти сърца. Нека ни пази, нека ни обединява, нека се пее от поколения напред.“

Етрополе утре с много настроение ще отбелязва и веселия празник на зетьовете. Този път той става на 20 години. За целта днес ще има и специален футболен мач между „Снахите Юнайтед“ и „Зетьовете Сити“.

След това Ути Бъчваров ще подготви на централния площад кулинарно шоу, което е кръстено „Сладка тъща с лют зет“.

Довечера на площада ще пее Поли Паскова, а утре – Калин Вельов и Рафи с балерини.

Тържествата на града ще се пренесат утре с официалното отбелязване на празника на Етрополе и ще завършат с литургия на връх Петровден в понеделник.