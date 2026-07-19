Софи Маринова купи на сина си „Ламборгини” за 250 000 евро

Софи Маринова купи на сина си Лоренцо лъскав „Ламборгини Урус”, похвали се ромската перла, видя „Уикенд”. Цената на джипа започва от около 250 000 евро, а в зависимост от оборудването и допълнителните екстри лесно може да надхвърли 350 000 евро, което е повече от колосалните 680 000 лева.

„Ламборгини Урус” е сред най-желаните и най-скъпите SUV модели в света. Автомобилът разполага с 4,0-литров V8 битурбо двигател с мощност 666 конски сили (при най-новата версия SE комбинираната мощност достига 800 к.с. с помощта на хибридна система). Ускорението от 0 до 100 км/ч е около 3,3 секунди, а максималната скорост надхвърля 300 км/ч. Освен със спортните си характеристики, моделът впечатлява с луксозен интериор, високотехнологични системи за безопасност и възможности за персонализация.

Софи Маринова не скри радостта си, че е успяла да сбъдне една от големите мечти на Лоренцо, а кадри с луксозния автомобил бързо се разпространиха в социалните мрежи. Подаръкът обаче предизвика и сериозна вълна от критики. Причината е, че Лоренцо е известен не с професионални успехи, а с проблеми със закона. През 2022 г. той беше задържан, след като беше обвинен, че е превозвал нелегални мигранти. По случая прокуратурата му повдигна обвинение за трафик на мигранти.

Част от последователите на ромската перла я поздравиха, че може да си позволи подобен подарък, но мнозина отправиха остри критики както към нея, така и към сина й. „А Лоренцо може ли на вързано куче хляб да даде? Нищо лично - просто констатация.“, пише един от потребителите. Друг коментира: „Не глезете децата, хора. Научете ги да работят и да ценят парите, защото един ден, когато родителите ги няма, сами ще трябва да се справят с живота.“

Не липсват и по-остри реакции. „Най-добре е само да пееш. Дано синът ти никога да не причини трагедия на пътя. Не автомобилът убива, а липсата на разум зад волана“, гласи един от коментарите. „Дали е 7-местен, за да може да качва повече бежанци на курс” - пита последовател на Софка, визирайки, че Лоренцо продължава да се занимава с трафик на мигранти.

Други не разбират защо подобна покупка трябва да бъде демонстрирана публично: „И какво от това? Трябва ли човек да се хвали, че е купил скъпа кола?“ „Много хора карат хубави автомобили, но са си ги купили сами, а не с парите на родителите си.“, пише друг потребител.

„Много злоба има в хората. Искам да зарадвам сина си, той е добро момче. Защо да не се похваля? С честен труд съм си изкарала паричките, ще си ги харча както реша”, обясни ред „Уикенд” ромската звезда.