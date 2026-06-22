Софи Маринова: За какво са ми парите, ако не мога да върна мама и татко https://hotarena.net/laifstail/sofi-marinova-za-kakvo-sa-mi-parite-ako-ne-moga-da-varna-mama-i-tatko HotArena.net

Само дни след най-тежката загуба в живота си Софи Маринова показа завидна сила на духа.

Обичаната й майка Мария издъхна навръх големия български празник 24 май, а певицата изпадна в дълбока скръб. Тя отмени всички свои изяви за следващите 10 дни, за да бъде плътно до опечаленото си семейство, като публикува трогателен последен кадър с родителката си от болничната стая.

Въпреки болката обаче ромската перла намери сили да се върне към това, което винаги я е крепяло – музиката и любовта на публиката.

Фолк легендата се завърна триумфиращо на музикалната сцена на 6 юни в Зала 1 на НДК, като за пореден път участва в оригиналния проект „Мистерия и свобода“. Появата й беше посрещната с бурни аплодисменти, а мнозина в залата усетиха колко трудно е било за нея да излезе пред публика само броени дни след загубата на майка си.

С присъщата си искреност и професионализъм Софи доказа, че дори в най-тежките моменти намира сили да продължи напред.

Но зад аплодисментите и сценичните светлини е историята на една жена, чийто живот далеч не е лесен. Любов към семейството, болезнени загуби, разочарования и много битки Софи Маринова преживява сама, без да товари с проблемите си своите близки и почитатели.

Още от ранна възраст ромският славей поставя семейството на първо място. Израснала в сплотен дом, тя е силно привързана към своите родители и никога не забравя корените си, независимо от успехите, които постига. Майка й Мария и баща й Марин са хората, които първи забелязват таланта й и я насърчават да пее.

Професионалните успехи обаче се редуват и с тежки удари. В рамките само на три години Софи загуби и двамата си родители. През 2023 г. фолк звездата погреба 77-годишния си баща Марин.

При неговата кончина певицата слезе от сцената за цели 40 дни, което пък й костваше шестцифрена сума под формата на пропуснати хонорари и огромни неустойки по договори.

Близки до Софи разказват, че тя дълго не успяла да преодолее болката от загубата му, защото винаги е била много привързана към баща си.

„За какво са ми парите, ако с тях не мога да върна към живота скъп човек“, ридае една от най-касовите звезди на фолка.

След близо два месеца траурно мълчание певицата събра сили и продължи напред, опитвайки се да бъде опора за останалите членове на семейството.

Запознати твърдят, че изпълнителката издържа абсолютно цялата си огромна рода, а освен това наскоро е била принудена да разпродаде имотите си заради скандалния си вече бивш съпруг.

Безумните дългове на Гринго и огромните хонорари за адвокати, с които тя го измъкна от затвора, струваха скъпо на Софи Маринова. Тя изгуби баровския си апартамент в софийския квартал „Драгалевци“.

В момента съсипаната певица намира утеха единствено в социалните мрежи, където споделя архиви от златните години на родителите си.

Сред най-разтърсващите кадри е видео от юбилейния й концерт с „Ку-ку бенд“ в зала „Арена“, на което покойната вече Мария се придвижва в инвалидна количка до сцената, за да поднесе цветя на знаменитата си дъщеря.

През последните месеци от живота си майка й Мария премина през тежко лечение и хемодиализа.

Накрая към уропроблемите се добавиха, може би като последствия от основното заболяване, и белодробни проблеми със затруднения в дишането.

В този тежък период Софи почти не се отделя от майка си. Между участията и професионалните си ангажименти певицата прекарва дълги часове в болницата, държи ръката на майка си, разговаря с лекарите и се надява на чудо – Мария, въпреки всичко, да се подобри.

Хора от обкръжението на изпълнителката разказват, че любящата дъщеря е правила дори и невъзможното, за да е при родителката си най-дълго. Често отменяла срещи и ангажименти, за да придружава болната по време на процедурите й.

И така, вярна на своя оптимизъм, Софи силно вярвала, че лечението ще помогне, че майка й ще се подобри, ще стане от леглото, ще възвърне силите си и ще се прибере у дома.

Надявала се на чудо!

За съжаление състоянието на Мария с всеки изминал ден се влошавало. Въпреки усилията на медиците и безрезервната грижа на семейството, майката на Софи не успя да се пребори за живота си.

Не само двете големи загуби в последните 3 години на певицата са единствените тежки моменти в живота й.

И в любовта Софи не намери покой и разбиране.

През годините тя преживява няколко сериозни връзки, белязани както от големи чувства, така и от неприятни разочарования.

Една от най-тягостните страници в личния живот на Софи Маринова е връзката й с Тодор Давидов – Гринго.

Певицата в откровени интервюта по телевизията разказа за тежките моменти, през които е преминала в годините, съпътствани от ревност, скандали и физическо насилие.

Ромската перла пред камерата си припомни моментите, в които е била жертва на агресия и е понасяла болка, надявайки се отношенията да се променят.

В крайна сметка след развода с Гринго и последвалите поредни събирания, нови разочарования, Софи намери сили и сложи край на токсичната си връзка с бившия си съпруг, пише "Минаха години".

Днес тя продължава напред, напълно освободена от тежката сянка на Гринго.

Въпреки всички трудности най-голямата опора и гордост, светлият лъч в живота й е бил и си остава синът Лоренцо.

Тя често споделя, че именно той й е давал сили в най-тежките моменти. От раждането му до днес певицата е изключително всеотдайна майка и не крие, че би жертвала всичко за неговото щастие.

През годините Софи Маринова неведнъж е доказвала, че зад образа на звездата стои обикновена, пряма, скромна жена с голямо сърце.

Жена, която се грижи за родителите си до последния им дъх, която преживява любовни разочарования, но не губи способността си да обича, и която намира сили да се усмихва, дори когато животът й поднася най-тежките изпитания.

Днес, след десетилетия на сцената, Софи продължава да бъде една от най-обичаните български изпълнителки.

Но зад всяка песен, зад всяка усмивка и всяка поява пред публика стои историята на една силна личност, която е преминала през болка, загуби и сълзи, без никога да спре да се бори за хората, които обича.