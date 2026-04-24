Теа Минкова разкри за инфарктна ситуация в Шри Ланка: Помислиха, че носим бомба в куфара!

Неочаквана проверка и сериозно недоразумение бележат края на престоя в Шри Ланка за Теа Минкова и дъщеря й Амая Шопова. Когато двете си тръгват от страната, в която се снима "Ергенът", на летището двете попадат в окото на напрегната ситуация. Причината е съмнителен багаж, който кара служителите да помислят, че Теа пренася бомба!

Двете дами трябвало да се прибират в България по-рано, а водещият на любовното риалити Наум имал още работа във формата. Проблемите започват още вечерта преди полета, когато Теа и половинката й подготвят куфарите за самолета. Основният багаж обаче създава проблеми.

"Ципът на куфара започна да се разкъсва... Наум го закрепи, сложихме колан, обезопасихме го, колкото да стигне до София", разказва Теа.

Въпреки притесненията тримата тръгват към летището в 3:00 сутринта. Там обаче ги очаква изненада - освен ръчния багаж на място се проверяват абсолютно всички куфари, включително и големите. Погледите на служителите веднага се спират на проблемния куфар.

"Дръпнаха ни настрани и казаха: "Отваряйте въпросния куфар", спомня си половинката на любимото лице от екрана. Напрежението бързо се покачва, тъй като точно този куфар е бил трудно затворен и допълнително укрепван.

След отварянето идва и истинската изненада - вътре са открити предмети, които служителите не успяват да разпознаят.

Проверката на багажа в азиатската страна

"Разбрах, че са намерили едни тежести за фитнес и не знаят какво е... явно помислиха, че е нещо като взривно устройство или оръжие", разкрива Минкова.

Ситуацията става сериозна - около майката и момиченцето започват да се събират още хора, проверката се задълбочава, а напрежението се усеща осезаемо. Теа се опитва да обясни:

"Това тежести са за фитнес, за фитнес, за фитнес!", повтаря тя, докато пробва да убеди служителите. В този момент идва неочаквана помощ от най-малкия участник в ситуацията. 6-годишната Амая се включва със своето обяснение: "Мамо, кажи, че това са тежестите ти за пилатес и йога". Точно това успява да разчупи леда и да ги измъкне от неприятната ситуация.

"А, йога, пилатес", реагират служителите, които най-сетне разбират за какво става въпрос, и позволяват на Теа да затвори куфара си.

Оказва се, че "съмнителните предмети" са модерни гривни тежести за тренировки - аксесоар, който чаровната жена на Наум носи навсякъде със себе си. Освен за пилатес тя ги използва и в ежедневието.

"Стават и за ръце, и за крака. Слагам си ги дори когато подреждам или върша нещо вкъщи - дават допълнителна тежест и помагат за тонизиране", обяснява хубавицата.