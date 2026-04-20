Валя Балканска с тежки думи: „Спасители няма! Политиците умориха народа“

„Спасители много се явяват и на тези избори, но всъщност няма никакви.“ Това каза с горчивина в гласа пред „България Днес“ Валя Балканска.

„Много различни личности и речи има. 20 и нещо партии са, но не виждам нито един от тях да поведе хорото“, сподели легендарната народна певица.

„Въпреки това никога не съм пропускала да гласувам. И всеки трябва да използва този свой граждански дълг! За когото реши, но въпросът е да се излезе, да ни се види думата“, призова изпълнителката на „Излел е Дельо хайдутин“.

„Всеки да си носи главата на раменете и да си прави сметка. Акъл много се дава, но пари не се дават“, посочи още великата певица.

„Мир да има на този свят и някакво разбирателство между хората, защото без народа сме нищо“, убедена е Валя Балканска.

Само преди месец – през март, Балканска бе отличена на международните награди „Women Leaders Awards“ (Награди за жени лидери – б.а.) за своя принос като „Вдъхновител и пазител на традициите“. По повод 84-тия ѝ рожден ден през 2026 г. бе издадена и първата ѝ биографична книга „Глас за вечността“.

„Аз съм много активна! Участвах и в кампанията „150 години Априлско въстание“, защото не бива да забравяме предците си“, казва Балканска. Тя е известна със своя родолюбив дух и призиви за единство и обич към родината.

„Не си мълча, особено когато видя несправедливости. Преди две години отправих остри думи към политическия ни елит, като казах, че умориха народа със злобата и наглостта си. Затова сега пак им давам гласа си, пък да видим дали няма да променят нещо“, каза Валя.

В миналото народната певица е участвала в инициативни комитети на кандидати, които припознава като обединители. През 2021 г. Балканска подкрепи кандидатурата на проф. Анастас Герджиков за президент, подчертавайки необходимостта от „мирясване“ и край на конфронтацията.

Въпреки че нейни песни понякога озвучават протестни събития като тези в центъра на София в края на 2025 г., изпълнителката остава фокусирана върху културното послание на музиката си.

„Не искам да свързват моите песни с определени политически каузи. Едното няма общо с другото“, казва Балканска и допълва, че пее за хората, а не за партиите.

Най-силната ѝ политическа позиция е против опитите за насаждане на чуждо влияние или сепаратизъм в Родопите. Народната певица остро се противопоставя на всякакви формации, които се опитват да разделят българите на религиозна основа.

Най-голямото щастие за Валя Балканска е нейното семейство. Тя продължава да живее в родните си Родопи и често споделя радостта от голямото си семейство, като през 2025 г. посрещна новата година с осемте си правнуци.

Йорданка Христова: Досега не съм пропускала вот

„Никога не съм искала да участвам в пропагандата да се гласува. Всеки сам носи глава на плещите си, но само едно ще кажа – аз лично винаги гласувам и досега не съм пропускала вот!“

Така отговори на въпрос на „България Днес“ 82-годишната естрадна певица Йорданка Христова дали с авторитета си би призовала българите за повече политическа активност на тези парламентарни избори.

„Няма да изневеря на гражданската си позиция и пак ще отида да гласувам, защото вярвам, че само така мога да избера доброто бъдеще на народа си“, отсече още изпълнителката.