Юлиан Константинов си тръгва от "На кафе" заедно с Гала?

Оперният певец Юлиан Константинов напуска предаването „На кафе“ по Нова телевизия след осем години в екипа. Плановете са той да приключи участието си с края на настоящия сезон през юли, докато продуцентите подготвят и други промени в екипа за новия телевизионен сезон от септември. Една от най-изненадващите раздели е именно с него, въпреки дългогодишното му приятелство и близките отношения с водещата Гала извън екрана.

Към момента липсва официално потвърждение дали решението е на ръководството на медията, или Константинов сам е избрал да се посвети на други творчески проекти. Когато влезе в шоуто преди 8 години, потомъкът на Алеко, който придоби световна известност като оперен певец с плътния си бас, заяви, че слиза от сцената и се посвещава на телевизионна кариера. А глас, който не е използван толкова дълго време, едва ли ще прозвучи отново, пише "Минаха години".

След две години в ефир предаването напуска и Лора Капустина. Младата дама, която се премести от Бургас в София специално заради позицията, така и не успя да спечели категорично симпатиите на аудиторията.

Под въпрос остава и участието на актьора Дарин Ангелов. Причината при Дарко обаче е претовареният му график в Народния театър и ангажиментите му в множество филмови и частни театрални проекти, които трудно се съчетават с ежедневното живо излъчване сутрин.

Най-голямата интрига обаче се завърта около мястото на самата Гала. Столът на емблематичната водеща се клати сериозно, а според неофициална информация, която все още не е потвърдена от Нова телевизия, от есента нейното място може да бъде заето от актрисата Ралица Паскалева, която вече беше включена в екипа.

Единствените панелисти, чиито позиции за следващия сезон изглеждат сигурни на този етап, са журналистката Кристина Патрашкова и писателят Георги Блажев. Но всичко витае в сферата на слуховете и предположенията...