Защо Пламен Димов крие сина си?

Пламен Димов е от онези актьори, които не просто влизат в роля, а я превръщат в истинско преживяване за зрителя. В новото си превъплъщение в сериала „Вяра, Надежда, Любов“ той бързо успява да заплени публиката, изграждайки образ, който е едновременно привлекателен и смущаващо противоречив.

В историята на поредицата неговият герой Филип Константинов е амбициозен юрист, работещ в голяма болница. На пръв поглед той изглежда успешен, възпитан и стабилен мъж. Зад тази фасада обаче се крие друго лице – Филип е замесен в тъмната страна на прехода, като е скрит съсобственик на нощен клуб и поддържа връзки с криминалния свят. Той е човек, който умее да използва чара си, за да постига целите си, без да се спира пред морални дилеми.

Тази многопластовост на образа не е случайна – тя отразява и дълбочината на самия актьор, който умее да улавя фините нюанси на човешката природа. Неслучайно в края на март Димов беше отличен с наградата „Икар“ за главна мъжка роля за превъплъщението си в Леоне в спектакъла „Глембаеви“ – признание, което е естествено продължение на неговия път в театъра.

Любопитно е, че актьорите Царин и Деян Ангелови първи откриват таланта му. Те са поканени да направят актьорска школа в гимназията, в която учи Пламен. Забелязват го и го канят да гледа спектакъла „Хъшове“ в Народния театър, където самите те играят. 16-годишният младеж е толкова впечатлен, че още същата вечер решава какво иска да прави с живота си.

Димов често се връща мислено към детството си, което описва с топлина и носталгия. Спомня си летата на село при баба си и дядо си, игрите с другите деца и безгрижните вечери, когато лежали в сеното и гледали звездите. Тези моменти остават сред най-ценните му спомени.

Още на 17 години получава роля в първия си сериал – „Забранена любов“. Когато го викат на кастинг, дори не знае какво означава думата. Първите му опити не са успешни – притеснява се от снимачния процес, но постепенно навлиза в ритъм. До днес е благодарен на Ивайло Герасков, който му помага в началото. Въпреки това след сериала се колебае дали актьорството е неговият път и дори обмисля да учи финанси и счетоводство.

Решаващ момент се оказва новината, че Ивайло Христов ще води клас в НАТФИЗ. Тогава Димов разбира, че мястото му е именно там. По-късно неговият професор става и първият му режисьор в киното – Пламен участва във филма „Каръци“. Следват роли в „Мен не ме мислете“, „Отдел „Издирване“, както и във филмите „Екшън“ и „Записки по едно предателство“, където влиза в образа на Бенковски.

Въпреки множеството си роли в киното и театъра, актьорът признава, че най-важната му роля е тази на баща. Синът му Стоян, роден през 2021 г., променя изцяло живота му. Самият Димов споделя, че бащинството го е направило по-осъзнат и отговорен, като му е помогнало да се фокусира върху настоящето.

Актьорът пази личния си живот далеч от медиите, но е известно, че има връзка с актрисата Радина Кърджилова. Смята се, че отношенията им започват по време на репетиции за спектакъла „Хага“. Двамата вече са запознали децата си и изглежда, че са изградили стабилна връзка, въпреки засиления обществен интерес.

Освен актьорството, Димов има и други интереси. Известно време е живял във Франция след завършването си в НАТФИЗ – период, който се оказва важен за личностното му израстване. По време на пандемията, заедно с приятел, започва да реставрира стари бурета и да ги превръща в мебели – занимание, което му носи удоволствие и творческо удовлетворение.

Днес Пламен Димов продължава да се развива като артист, оставайки верен на себе си – самокритичен, търсещ и отдаден както на сцената, така и на живота извън нея.