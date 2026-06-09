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Почина участник от „Фермата“

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Почина участник от „Фермата“

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Александър Тодоров от петия сезон на Фермата е починал в четвъртък едва на 47 години след кратко боледуване, пише България Днес.

Колоритният благоевградчанин остана в сърцата на зрителите със заразителното си чувство за хумор, самоиронията и култовите си реплики.  Извън предаването Александър работеше като проектант на сгради, а в социалните мрежи често коментираше обществени теми със сатирични видеа. Сред първите, които се сбогуваха с него, бе и приятелката му от шоуто Веси Маринова.

„Лек път, приятелче. Толкова много ще ми липсваш… Няма да те забравим никога“, написа тя в емоционален пост.  

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