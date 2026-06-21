Сами Хосни остава без дом

Да си известен не е достатъчно, за да живееш добре. Нужен е и акъл, иначе може да останеш без дом. Пример за това са популярният фитнес гуру Сами Хосни и половинката му Мила Савова, които нашумяха с участия в риалититата на Би Ти Ви – съответно „Фермата” и „Сървайвър”. Те са заплашени да останат на улицата, след като договорът им за наем изтича до дни, а майсторите, които и трябвало да направят ремонт на собственият им апартамент, цяла година не си мръднали пръстите.



Сами Хосни и жена му се похвалиха преди година, че след дълго обикаляне по квартири най-накрая са се купили собствено жилище. Двойката не издаде къде се намира то, но „Уикенд” научи и още тогава съобщи, че апартаментът им е в софийския престижен квартал „Манастирски ливади”. Бил е на шпакловка и замазка, не е имало дори врати на стаите, а само голи стени и прозорци. Както най-често става в такива случаи, двойката, която има две малки деца, е намерила майстори, които да завършат жилището по предварително изготвен проект. Оказва се обаче, че цяла година по-късно довършителните работи не само не са приключили, а дори не са започнали.



„Направихме огромната грешка да се предоверим на майсторите, които оправят апартамента, със сроковете. Като казвам „предоверим”, означава, че им дадохме ключа, дадохме им проекта и просто разчитахме на тях да си свършат работата максимално бързо. Човекът, който е отговорен за проекта – да ни прави апартамента – е много любезен, много позитивен през цялото време, при което аз влязох преди месец и половина, за да видя докъде са стигнали нещата, и се оказа, че прогресът беше почти минимален. Така че грешка номер едно – да не висим на главата на майсторите. В момента е 13 юни и имаме малко по-малко от 20 дни, да се изнесем от апартамента, в който живеем в момента, и да се нанесем тук. Искам да ми кажете според вас ще успеем ли да се нанесем за 20 дни”, казва Сами Хосни във видео, което разпространи в социалните мрежи.



От това, което показва фитнес гуруто, става ясно, че ще е истинско чудо, ако жилището е готово за живеене не за 20 дни, а дори и за няколко месеца. По апартамента въобще не е работено. В него няма нито осветителни тела, нито паркет, нито бани, нито врати, още по-малко – мебели. Всичко е така, както е било купено – на шпакловка и замазка. Иначе апартаментът изглежда просторен и с голям потенциал, но за да се приключи ремонтът, се изисква много време и труд. Вратите и мебелите дори не са поръчани, а за тях има срокове за производство и доставка. За баните, които са две, в най-бързия вариант се изискват поне две седмици работа от тъмно до тъмно и да не се търси идеално качество. Като цяло – семейството или трябва да търси нова квартира, или да живее без бани, без паркет и без мебели.



Че поведението на майсторите е възмутително, е повече от ясно, но е странно и защо Сами открива, че работата куца, когато вече е време да се нанася в новото жилище. Повечето от последователите му се чудят защо не е проверявал периодично как върви ремонтът. „Трябва да се изнасяш до 20 дни, пък една година не си отишъл до апартамента да видиш какво се случва, да се поинтересуваш поне как вървят нещата. Значи не ти е зор. Това е супер несериозно отношение към собствеността ти и към семейството ти”, пише последовател на бившия „фермер”.

„Така постъпват хора, които имат „лесни пари”. Те са небрежни, не живеят в реалния свят. Как няма да контролирал? Нали плащаш”, пише друг. Фенка на двойката отбелязва, че жилището може да стане годно за обитаване само ако повикат майсторите от предаването „Бригада Нов дом”, които правят чудеса само за 5 дни.



Още преди година „Уикенд” съобщи, че сградата, в която е апартаментът на Сами и Мила, е проблемна. Повече от 10 години блокът не получил разрешение за ползване – акт 16. През лятото на 2024 г. бил купен от фирма, която го ремонтирала и пуснала жилищата в него на по-ниски от пазарните цени. Въпреки това продажбите вървели трудно. Сами и Мила обаче явно са се подлъгали и са решили да инвестират в обширен апартамент на последния етаж. След това са направили грешка и с майсторите. „Вие сте най-хубавите клиенти – имате пари, ама нямате грам акъл”, пише на двойката един от нейните последователи. Друг пък смята, че всичко споделено от риалити звездите може би е лъжа, че видеото им е снимано преди време, а ремонтът отдавна е приключил. По информация на „Уикенд” двойката наистина цяла година не е посещавала апартамента си, за да се интересува дали в него кипи усилен труд, или не се прави нищо.

Дни преди да пусне клипчето, Сами Хосни са включи в мрежите от гранд хотел в популярен роден СПА курорт. Явно не е много притеснен, че съвсем скоро ще е бездомен.