Откъде са парите на мъжа на Преслава?

Павел Лазаров първо стана известен като жененият любовник на Златка Райкова, след това спеше с фолк певицата Ариа, а накрая се прехвърли на Преслава, с която са заедно почти 10 години. В последно време фолк звездата демонстрира завиден стандарт на живот. Първо се сдоби с луксозен часовник „Ролекс” за 35 000 евро, а след това и с „Ферари” за 600 000 евро. Това накара колегите на певицата да се запитат откъде толкова пари и приключил ли е Павел с разпространението на наркотици?

Добричлийката представя мъжа до себе си като предприемач и земеделец, който развива бизнес в сферата на овощарството, като стопанисва големи площи с овошки във Врачанския регион. Основният му бизнес е отглеждане и търговия с череши и други плодове. Лазаров е родом от района на Враца и притежава значителни земеделски площи около Мездра и близките села. Той стопанисва приблизително 6000 декара овощни градини, като основната култура са черешите. Част от насажденията се намират около селата Боденец и Върбешница. Земеделският бизнес включва засаждане, поддръжка на насажденията, сезонно наемане на работници за бране на реколтата и продажба на плодовете както на вътрешния пазар, така и за износ. Преди няколко години името на Павел Лазаров дори не фигурираше в търговския регистър и нямаше фирма, но се представяше като бизнесмен.

Във фолк средите коментират, че земеделският бизнес е само параван за същинските занимания на Лазаров. В миналото врачанинът е бил разследван за трафик на наркотици, като преди години е бил приближен до подсъдимия като наркобос Стефан Бонев - Сако, твърдят източници.

Неслучайно преди години американците отказаха виза на Павел, тъй като той имал обемисто крими досие в България. Според запознати, Павел е бил подсъдим за хулиганство, за нанесена средна телесна повреда, а освен това е бил разследван и за търговия с наркотици.

Почитатели на едрогърдата фолк бомба от Добрич си задават въпроси дали бабаитът е приключил с крими проявите и незаконните неща, или охолният им начин на живот се дължи на бизнеса с наркотици.