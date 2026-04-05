Возил ли е Гонзо проститутки с чартъра до Индонезия?

Командироването на проститутки с националния отбор по футбол, изглежда, продължава и при Георги Иванов – Гонзо. Във футболните среди се върви слух, че за последното турне в Индонезия на борда на чартърния самолет са се качили и най-малко две мадами за специални сексуални услуги. Те били командировани с отбора в Джакарта, уж като преводачки. До мен достигна информация за пътуващи момичета, политици и кашони с алкохол”, съобщи и футболният опозиционер Георги Градев.

Всъщност, чартърите с националите се обърнали на летящ публичен дом още от времето на старото ръководство на БФС, твърдят запознати. Момичетата пътували на аванта, както и всички останали

„тюфлеци, куфари и софраджии”,

както ги наричаше навремето Христо Стоичков. Сега обаче масрафът дори не се плащал от футболния съюз, а от световната централа ФИФА. Именно тя организира въпросния турнир „ФИФА Серии 2026” за футболни джуджета като България, с които никой не иска да играе. Ние се паднахме да ритаме в Индонезия заедно с домакините, Соломоновите острови и карибските Сейнт Кидс и Невис. Даже спечелихме турнира след 10:2 срещу Соломоновите острови и победа 1:0 на финала с Индонезия.

Абсолютно всички харчове – чартър, хотел и др., плюс тлъсти командировъчни за шефовете на БФС, футболистите, треньорите, персонала и останалите навлеци, също се плащали от ФИФА. Така БФС изпаднал в удобната ситуация да командирова когото си иска в т.нар. „официална делегация”, без дори да плаща нищо. Затова в групата Гонзо включил всякакъв вид авантаджии. Сред тях например бил членът на изпълкома Димитър Георгиев – Аргира, бивш депутат от БСП и близък приятел на покойния президент на футболния съюз Борислав Михайлов. Именно

Аргира е третият човек от прочутото видео с Преслава

и кючеците. Навремето прякорът му се спрягаше около аферите с черното тото, но така и не се доказа нищо за никого.

В същата „официална делегация” би трябвало да са присъствали и мадамите, както гласят слуховете. Работата им била да обслужват управляващия футболен елит. Излизало по-евтино, тъй като в Джакарта една проститутка от по-класните върви между 200 и 350 долара на час, а

травеститите опирали и до 400 долара

Освен това нямало гаранция, че ако палуват с местни момичета, футболните ни началници няма да се приберат в София с някой азиатски трипер, краста или друго заболяване от случайни сексуални контакти. Докато с проверените мадами от София такъв риск нямало. „Момичетата са инструктирани да не се обличат курвенски, за да не правят впечатление”, разправят във футболните среди.

Говори се още, че на борда на самолета били натоварени значителни количества алкохол, основно марково уиски. Това направило впечатление на наземния персонал на летището в София. От БФС им обяснили, че носят шишетата като подаръци за домакините от Индонезия. Всъщност

пренесли алкохола в контейнерите с багажа

на националния отбор – екипиповка, медикаменти и др. И в Джакарта паднало юнашко пиене, а също и в самолета по време на 15-часовия полет в едната посока.

„Мачовете на националния отбор в чужбина отдавна са се обърнали на алкохолен туризъм за някои хора”, свидетелства източник от БФС. Вместо да плащат скъпо и прескъпо по лоби барове и заведения, нашите ганьовци от делегацията разпивали по стаите в хотела. Преди четири години дори се стигнало до конфузна ситуация, когато с багажния контейнер било внесено уиски в Катар, където нашите бяха на турнир. Там има абсолютна забрана за алкохол, и домакините вдигнали голям скандал. Добре, че някой от БФС успял да се разбере с тях, и всичко било потулено.

Насъскали играчите да плюят по хората

Футболистите от националния ни отбор са били умишлено насъскани от ръководството на БФС в Джакарта да плюят по хората, които ги критикуват в социалните мрежи. на турнето в Индонезия нашите отнесоха безпощадни атаки от българските запалянковци, че са извадили нож на умрелите кучета от Соломоновите острови. Вкараха им десет гола, като искаха да подобрят рекорда за най-много попадения в един мач, датиращ от 1968 г. при победата с 10:2 на олимпийския ни състав срещу Гана. Само че соломоновците така и не пуснаха 11-ти гол, за което основна заслуга имаше вратарят им Манго. Освен това ни вкараха два.

Гонзо и останалите взели да внушават на играчите, че в България ги плюят под път и над път. По принцип повечето футболисти са прости момчета, и решили да реагират. Никому неизвестният например Тонислав Йорданов, който рита в дълбоката унгарска провинция за „Кишварда”, каза, че критиките идват от хора, които не са се събличали по физическо. „Аз не знам дали тия хора, които ни критикуват, са точно футболна общност”, заключи новоизпеченият национал.

Гонзо пък се направи на обиден от думите на Стилиян Петров, който след победата над Соломоновите острови с 10:2 каза, че „има светлина в тунела” и сме успели да неутрализираме бързите и неприятни нападатели на съперника. „Важно е да не губим мярката и уважението към играчите, които днес защитават честта на България”, изфилософства Гонзо на индонезийска земя.