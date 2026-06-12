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Мистерия с дупето на Диона в Париж

https://hotarena.net/az-jenata/misteriya-s-dupeto-na-diona-v-parizh HotArena.net
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Мистерия с дупето на Диона в Париж

HotArena.net
476

В Париж на концерт на рапърката Доджа Кет отиде Диона. Посещението обаче породи няколко мистерии. Първо Диона е в Париж, на концерт на американската изпълнителка, а оскъдната дрешка, с която се е облякла е с английскяи флаг.

От видеото, което певицата сподели, се вижда как тя минава между публиката, кърши кръшно дупе с мрежест чорапогащник и се здрависва с феновете, като че ли току-що е слязла от сцената. Каквато и да е истината, желаем на Диона да попее с някой известен като въпросната Кет, пише България Днес.

 

 

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