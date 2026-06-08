Най-надарената финландка стресира минувачи

Собственичката на най-големите бомби във Финландия скандализира квартала, в който живее, след като се пуска по улиците без сутиен и предизвиква вълна от реакции не само от комшиите, но и в интернет, пише България Днес.

Цицораната с безобразно грамаден бюст Соня Лахтинен тръгва да ги вее по улиците, предизвиквайки всякакви крайни чувства от възхищение през възмущение ужас и презрение и със сигурност не оставя никого безразличен. За да не ограничава публиката само до съседите, Соня си прави фотосесия на верандата на дома си. като за малко бюстът й да я завлече през перилото, докато тя се чепоти на стълбите.

Моделката инфлуенсърка “инвестира” 40 хиляда евро в серия пластични операции и сега тръби навсякъде, че има най-големите цици във Финландия. Днес бюстът й достига приблизително размер N, а самата мадама с чувство за хумор твърди, че може да постави чаша кафе върху него. Въпреки това лакомията й продължава да не е задоволена и финландката иска да ги уголемява още.

За щастие лекарите поне се опитват да й вкарат освен силикон и малко акъл и я предупреждават, че още уголемяване носи сериозни рискове за гръбнака й, кожата й и изобщо тялото й. Това все още не отказва Соня, за която единствените проблеми са, че трудно си намира блузи, които да й стават, както и че не може да спи по корем.