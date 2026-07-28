Първото лято без Боби Михайлов – тежката съдба на най-близките му (СНИМКИ)

Вдовицата на Борислав Михайлов - Мария Петрова, както и по-малката му дъщеря - Елинор, прекарват лятото в семейното си имение на морето, пише "България Днес".

Четири месеца след кончината на великия вратар, спечелил бронзов медал от Световното първенство в Америка през 1994 година, семейството отиде далеч от хорските погледи и в близост до шума на вълните. Съпругата и дъщерята на Боби са неразделни във вилата си в курортното село Лозенец, община Царево.

Боби ни напусна на 31 март, след като няколко месеца бе в медикаментозна кома. Бившият президент на Българския футболен съюз претърпя тежък инсулт вечерта на 23 ноември миналата година. Михайлов се почувства зле в дома си и спешно бе приет в столична болница. Поради сериозността на мозъчния удар лекарите го поставиха в кома, в която той прекара 128 дни, но въпреки лекарските грижи почина.

Семейството на Борислав Михайлов притежава от години луксозната къща на морския бряг в Лозенец. Именно там приживе бившият шеф на футболния съюз обичаше да прекарва голяма част от лятната си почивка. Имотът представлява масивна и модерна вила, разположена на самото крайбрежие. Мястото предлага спокойствие и красива гледка към морето, особено към залеза привечер. Имението е отдалечено от централната част на селото, като Боби и съпругата му имаха привилегията да се пекат на частен плаж.

Мария Петрова и Елинор похапват талиатели в плажен ресторант

Сега Мария и Елинор се подкрепят взаимно. На общ кадър се вижда, че те приличат повече на близначки, отколкото на майка и дъщеря. Златното момиче на българската художествена гимнастика отпразнува своя 50-годишен юбилей на 13 ноември миналата година с бляскаво парти, на което присъстваше и Боби. Тогава трикратната ни световна шампионка бе удостоена с Почетния знак на президента на Република България Румен Радев на официална церемония в знак на благодарност за огромния й принос към спорта и родината. Елинор, която от години живее и учи в Америка в университета в град Бостън, навърши 26 години по-късно същия месец. Тя обаче не празнува заради вече влошеното здравословно състояние на татко си тогава, който бе прикован за болничното легло. Дъщеря му се прибра веднага от Щатите, за да бъде близо до любящия си баща в последните му дни.

Четири месеца след скръбната вест в семейството майката и дъщерята намират сили да се усмихнат на снимка за спомен. Те се хранят в плажно заведение, като залагат на талиатели с манатарки и пармезан. Мария е облечена в бяло и има бял часовник на ръката си. Елинор пък залага на зелена лятна блузка с дълбоко деколте. Двете показват и кадър от залеза, който се вижда от лятната им вила. Слънцето се спуска над един от плажовете край Лозенец. Прави впечатление, че дворът на фамилната вила е много добре поддържан с окосен райграс и засадени китни цветя. От скалистия бряг ги дели само тънка преграда, която обаче е направена така, че да не нарушава панорамната гледка.

Гледка към залеза от двора на къщата в Лозенец

В София Борислав Михайлов живееше в огромен палат в баровския столичен квартал "Бояна". Покойният ексшеф на футбола е вдигнал впечатляваща къща в полите на Витоша. В последните години от управлението си начело на БФС той рядко излизаше от имението заради засилващите се протести срещу него, които ескалираха на 16 ноември 2023 година около мача с Унгария на Националния стадион "Васил Левски". Тогава се стигна до ескалация на напрежението и кървави сблъсъци на феновете с полицията.

Имението на Михайлови в "Бояна"

И до днес къщата на Боби в "Бояна" е опасана с плътна и висока ограда и никой не може да види какво се случва вътре. Имотът на Михайлов е с внушителен размер, като има огромен двор със зеленина и дървета, за който се грижат специално наети специалисти. Там Боби живееше заедно със съпругата си Мария Петрова, с която създадоха дългогодишно семейство. Плод на любовта им е дъщеричката им Елинор, която се роди през 1999 година.

Елинор като малка с мама и тати

За охраната на имота отговаря частна фирма, която държи натрапниците далеч от нея. Освен това за спокойствието на семейство Михайлови се грижи и огромно куче. То е от породата ваймаранер, чиято цена започва от хиляда евро нагоре. Това е германска порода, която навремето е пригодена за лов на едър дивеч - елени, глигани и дори мечки. Мъжките екземпляри достигат ръст до 70 см и тегло до 40 килограма. В САЩ дори ги използват като полицейски кучета за залавяне на бандити. Мария е привързана към кучето на име Грей, което си има собствено легло в огромната градина.

Вдовицата намира утеха в кучето си Грей

"Този, който обожавам. Той дойде в живота ми в точно определен ден с причина. Сега го знам със сигурност", казва Петрова за четириногия си приятел. Сдобиват се с него през 2020 година, когато е още малко пале. През миналата година Грей участва на първата си европейска изложба в Бърно, Чехия, където печели награда. Кучето сега прави компания на Мария и Елинор в Лозенец.

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