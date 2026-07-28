Деси Цонева и Джулиана Гани: Ваксинирайте децата срещу морбили

"Ваксинирайте децата си!"

Това категорично призоваха пред "България Днес" популярните дами и майки Деси Цонева и Джулиана Гани.

Само за няколко месеца морбили се завърна тревожно у нас. След като през цялата минала година е бил регистриран едва един случай, сега заболелите вече са близо 500. Данните предизвикаха тревога сред специалистите, които предупреждават, че вирусът се разпространява изключително лесно, особено сред хора без изграден имунитет.

"Морбили е едно от най-заразните вирусни заболявания. Един болен може да зарази между 12 и 18 души, ако те не са защитени", обяснява вирусологът проф. Радостина Александрова в ефира на Би Ти Ви. По думите й единствената сигурна защита остава имунизацията.

В България децата се ваксинират с комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола. Първата доза се поставя на 13-месечна възраст, а втората - на 12 години. Специалистите напомнят, че заболяването не е опасно само за децата - тежко могат да го изкарат и неваксинирани възрастни.

"И двете ми деца - на 6 и 17 години, са с всички задължителни ваксини. Аз съм абсолютно за ваксините", заяви пред "България Днес" Деси Цонева.

Телевизионната водеща е убедена, че родителите трябва да се доверяват на лекарите.

"След като педиатрите ги препоръчват и се поставят официално, значи са достатъчно добре тествани. Смятам, че ваксините могат да спасят човешки живот", казва още Цонева.

Деси Цонева е категорична, че децата й са с всички задължителни ваксини, и призовава родителите да се доверяват на лекарите

Цонева разкри, че предстои да постави и препоръчителната ваксина срещу човешки папилома вирус на дъщеря си, когато достигне необходимата възраст.

"Категорично подкрепям всички ваксини и апелирам майките да ваксинират децата си. Не трябва да поставяме в риск останалите деца", категорична е Деси.

Новината за рязкото увеличение на случаите изненада Джулиана Гани, която призна, че веднага ще провери имунизационния статус на двете си деца.

"Ще проверя дали всичко е направено както трябва. Ако има нещо пропуснато, веднага ще се задействаме, защото много се притеснявам от подобни болести", сподели пред "България Днес" моделката.

Гани обясни, че винаги се е доверявала на медицинските специалисти и подкрепя ваксините.

"Аз съм твърдо за имунизацията, особено когато става дума за децата. Със здравето шега не бива", заяви красавицата.

Моделът припомни, че преди семейно пътуване до Кения всички са си поставили ваксина срещу жълта треска, въпреки че част от туристите са отказали.

"Направихме си ваксината, защото искахме да сме спокойни. По-добре да си защитен, отколкото после да съжаляваш", казва още Джулиана.

Според русокосата моделка хората често пропускат подобни теми заради натовареното всекидневие и именно затова известните личности трябва да използват популярността си, за да напомнят на родителите колко важно е да проверят дали имунизациите на децата им са направени навреме.