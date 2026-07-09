Диона: Имам уникален мъж, но не искам бебе

„Аз имам най-добрия мъж на света! Уникален човек е! Тъкмо ни хващате да тръгваме на път!

Отиваме до Пловдив. Той по работа има среща, а аз да си видя приятелките ми от града. Митко се казва моето най-добро момче на света.“

Това признание направи пред „България днес“ попфолк певицата Диона и после с охота продължи: „Митко е колкото мен – на 30 години. Занимава се с мебели, но най-вече с мен главно се занимава“.

Тя признава, че преди да даде сърцето си в нечии мъжки ръце, от опит знае, че трябва подробно да огледа кандидата си „отгоре, отдолу, откъде ли не. Бедите на жените идват най-вече от мъже!“, убедена е хубавицата и после със сериозен глас допълва: „Митко обаче, повярвайте ми,

много добре знае

на какво съм способна, ако ме нарани“, заканва се хубавицата със звънък глас. Тя обаче не крие, че все още не е готова за дете.

„Сигурно след време ще усетя тази потребност, ще проговори у мен вероятно майчинският инстинкт, но все още съм щастлива и пълноценна и искам аз да се чувствам безгрижно дете“, откровена е красавицата и настоява, че всяка жена трябва да пристъпи към майчинството едва когато се чувства напълно зряла и готова.

„Особено пък жените с моята професия, която не е никак лека професия. Нас все ни няма у дома, ние нощите все сме с публиката и по заведенията“, разсъждава на глас Диона и продължава: „То винаги идва този момент, в който искаш да имаш дете, защото биологичният часовник и при мъже, и при жени рано или късно започва да тиктака. Но е редно да се случи тогава, когато и двамата узреят за дете“.

По думи на Диона приятелят ѝ Митко също не е готов за баща:

„Не знам, всъщност никога не сме я обсъждали тази тема. Ние сме заедно от година и половина и това не ни е на дневен ред. Може би ни трябва още време. Аз не съм така лесно доверчива към мъжкия пол и смятам, че това е крачка, която изисква минимум 3-годишна връзка“, настоява изпълнителката на песента „Филмарка“.

Такава е убедена, че животът крие изненади и понякога с годините съвместен живот се случва хората да се разминат в своето емоционално съзряване, потребности и мироглед.

„Затова крачката брак и бебе изисква време, не трябва да се пристъпва към тях ей така безотговорно и с лекота“, настоява още красавицата.