Драго Чая шокира: Ако ме поканят да играя с Кака Лара, ще изляза чисто гол на сцената! https://hotarena.net/laifstail/drago-chaya-shokira-ako-me-pokanyat-da-igraya-s-kaka-lara-shte-izlyaza-chisto-gol-na-scenata HotArena.net

„Ако ме поканят да играя в една пиеса с Лара, съм готов да се пожертвам и да изляза чисто гол на сцената.“

С това признание втрещи тези дни и колегите си, и широката публика Драгомир Драганов – Драго Чая. Емблематичният телевизионер уточни, че ще го направи като висш израз на голямото си приятелство с актрисата Лазара Георгиева – Кака Лара.

Кака Лара също шокира феновете си с готовността си да си партнира в театрален спектакъл с Драго „независимо дали е гол, или облечен“.

Чая издава още, че с неговата най-добра приятелка, с която години наред водеха предаването „Полет над нощта“, вече планират да играят в пиеса, превърнала се в класика, на големия италиански драматург Алдо Николай, пише "България Днес".

„Тя е била поставяна преди години, сега е забравена, но в нея са участвали легенди на българския театър“, подхвърля дребни жокери тв водещият.

Според запознати вероятно става въпрос за пиесата „Пеперуди, пеперуди“ на Алдо Николай, в която великата Таня Масалитинова прави една от най-звездните си роли в края на 60-те години.

„Пиесата я намери нашата обща приятелка, която ни е като сестра – Люба Пашова. Но още не сме седнали тримата да четем текста заедно, да репетираме... Куца ни организацията“, разяснява Чая.

Засега нито шоуменът, нито актрисата и тв водеща издават ще се появи ли наистина Драго на сцената по Адамово облекло във въпросната пиеса, или в друг общ спектакъл.

Драго и Кака Лара се сближават, преди да започнат да водят в тандем „Полет над нощта“, уточнява Чая.

„Приятелството ни продължи и години след това, когато и двамата не бяхме на екран, и съм сигурен, че ще продължи още дълго“, убеден е Драганов.

За любимата актриса на БГ малчуганите „Драго е съвършеният партньор“. Тя си го обяснява с това, че съвсем млади двамата са на екран.

„И не държим да завземаме пространството, да сме номер едно“, посочва тя.

За Драго Чая приятелството му с Кака Лара е „едно от най-хубавите неща“, които са се случвали в живота му.

„Защото нашето приятелство е много искрено, много чисто. Ние няма какво да делим. Няма за какво да завиждаме, а само да се наслаждаваме на общуването си“, подчертава тв водещият.

По думите на Чая Лара е човекът, „на когото съм звънял в най-безумните часове на денонощието, просто защото изпитвам нужда да чуя гласа ѝ“.

„Ние можем да се полигавим за пет минути, обсъждайки поредната столична премиера, и аз вече се чувствам „имунизиран“ за месеци напред“, осветява „кухнята“ на дългогодишното им другарство Драго.

За разлика от Кака Лара, която не крие, че чуването по телефона с някого всеки ден я изтощава, въпреки че за приятелите си е готова да влезе в огъня, Чая издава, че е „много обсебващ“.

„Аз съм обсебващ приятел. А в любовта съм убиец, защото убивам чувствата, които са споделени. В един момент искам всичко или нищо. Такъв съм и в приятелството“, предупреждава обсебеният от цирка телевизионер.