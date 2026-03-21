Джулиана Гани се похвали с часовник за 100 бона! (СНИМКА)

Известната инфлуенсърка и модел Джулиана Гани се похвали с изключително скъп подарък – часовник Patek Philippe. Цената на луксозния аксесоар може да надвиши 100 хил. евро и по всяка вероятност идва от нейния мъж – Теодор Гецов.

Джулиана Гани е много неща – модел, риалити звезда, автор, майка и инфлуенсър, а като една от най-известните в тази сфера за България тя няма как да не потапя 618-те си хиляди последователи в Instagram в личния си живот (или поне от време на време).

Джулка показа новата си придобивка, но без да парадира с цената. След проверка разбрахме, че това е часовник Patek Philippe, по всяка вероятност от серията Nautilus – розово злато, лилав циферблат и диамантен безел. Официалната му цена е около 66 хил. долара, а пазарната е между 90 и 150 хил. долара.

Подаръкът по всяка вероятност идва от нейния любим Теодор Гецов, с когото вече са доста време заедно и изглеждат силно влюбени. Двамата не спират да обикалят курорти както в България, така и в чужбина. Последната им дестинация у нас беше в Павел баня, като преди това двамата посетиха Бразилия и дори отидоха на традиционния карнавал в Рио де Жанейро. Припомняме, че Гецов напусна полицията, за да се отдаде на истинската си страст, а именно – видеозаснемане и обработка. „Много е запален и дори си купи професионална техника от-до, работи само с професионални програми и отделя по 8-10 часа всеки божи ден, за да се усъвършенства“, сподели преди време Джулиана Гани пред „Телеграф“.