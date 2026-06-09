Христо Пъдев вдигна ергенско парти с Владо Зомбори и Велизар Величков (Снимки)

Ергенско парти до зори вдигна Христо Пъдев. Актьорът събра най-близките си приятели в известно нощно заведение на пристанището във Варна, а купонът продължи до изгрев с много наздравици, танци и добро настроение.

Сред специалните гости на бъдещия младоженец бяха актьорът Владо Зомбори и пътешественикът Велизар Величков. Зомбори бе сред най-развълнуваните за голямата стъпка на своя близък другар, след като само преди броени седмици самият той каза заветното "да" на актрисата Весела Бабинова, пише "България Днес".

От заведението също поздравиха обичаното лице от предаването "Кой да знае?" с думите: "Наздраве за ергенското парти на Христо Пъдев!".

Кадър от купона

Щурият купон идва само дни след като стана ясно, че точно Христо Пъдев и половинката му Цветина Петрова са били кумове на сватбата на Весела Бабинова и Владо Зомбори. След романтичната церемония Пъдев не скри колко е развълнуван: "С Цвети станахме кумове на най-близките ни приятели. Весела и Владо, благодарим ви за честта да изберете нас. Ще си стареем в хармония заедно до края и ще ви наливаме само студени питиета", написа вечно усмихнатият актьор.

Тогава мнозина от почитателите на звездните двойки започнаха да подозират, че след сватбата на Зомбори идва ред и на самия Пъдев, а ергенското парти окончателно подсказа, че големият ден вече наближава.

Любовната история между Христо и Цвети е сред най-вдъхновяващите в актьорските среди. Артистите са заедно вече 8 години и имат две дечица - син Петър и малката Яна, която в началото на тази година навърши 3 години. Пъдев често споделя колко много означава семейството за него.

"Аз чрез нея открих величината на думата майка", казва софиянецът за любимата си.

Двамата се запознават още като студенти, но любовта им пламва истински по-късно - на рожден ден, където съдбата отново ги среща. Христо признава, че още тогава е усетил, че Цвети е неговата жена. Предложението за брак пък идва навръх Бъдни вечер в Павел баня, когато той пада на колене пред красивата блондинка.

Още през 2024 година Пъдев обеща публично: "До една календарна година се женя за Цвети! Намеренията ми са да остарея с нея".

През април тази година двамата официално признаха в ефира на Би Ти Ви в предаването "Култ" при Петя Дикова, че след 8 години любов и две деца най-накрая ще вдигнат сватба това лято. Тогава чаровницата дори реагира изненадано на новината, а Пъдев потвърди с усмивка, че подготовката вече върви. Засега обаче Цветина все още не се е похвалила с моминско парти.

Пъдев и Цвети неведнъж са признавали, че тайната на връзката им е в спокойствието, уважението и чувството за хумор.

"Като съпруг е прекрасен, а като баща е отдаден и грижовен", казва талантливата хубавица за половинката си.

След ергенското парти край морето е ясно, че съвсем скоро Цвети официално ще стане Пъдева и двамата с Христо най-после ще минат под венчилото.