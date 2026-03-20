И щерката на Наталия Симеонова отслабна с Оземпик! Майка и дъщеря се вталиxa ударно

След като Наталия Симеонова най-накрая пречупи дългогодишната си битка с килограмите, ефектът се оказа… заразителен. Щерката ѝ Виктория също е минала на „режим топене“ и резултатите вече са повече от видими.

Двете се появиха на светско събитие в София и буквално обраха погледите – видимо по-слаби, сияещи и в отлично настроение. „Феята на любовта“ не изневери на стила си – усмихната, земна и готова за разговор с всеки, който се приближи. А до нея – новата, по-вталена версия на Вики, пише Intrigi.bg.

По информация от светските среди, Наталия Симеонова е свалила поне 20 килограма, след като е прибегнала до популярните инжекции Оземпик – препарат, който в последно време се превърна в хит сред родните звезди. Дългите години с диети без траен ефект вече са зад гърба ѝ, а трансформацията ѝ е повече от очевидна.

Но истинската изненада идва от дъщеря ѝ. Виктория, която винаги е била по-закръглена, също е стопила около 10 килограма. И макар да няма официално потвърждение, в светските среди упорито се говори, че и тя е последвала примера на майка си и е заложила на същия метод.

Връзката между двете винаги е била силна, но сега сякаш са още по-синхронизирани – не само емоционално, но и визуално. А за Наталия Симеонова ролята на майка остава над всичко. Дъщеря ѝ Виктория – плод на любовта ѝ с Денис Ризов – продължава да е центърът на света ѝ.

Междувременно Вики върви уверено по своя път. Тя е част от трио „Фида“, заедно с Калина Андреева и Симона Станоева – формация, която впечатли зрителите в Гласът на България и дори получи „супер пас“ от Графа още на кастингите.

Фолклорът се оказва не просто сцена, а мисия за Виктория – една от причините да остане в България, въпреки че е родена в САЩ. И макар животът на Наталия Симеонова да е разделен между две държави, едно остава непроменено – всичко се върти около семейството.

А новата им визия? Тя определено няма как да остане незабелязана.