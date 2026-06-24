И това доживяхме! Валентина стана първата Мис Транс (СНИМКИ)

Мис Валентина спечели първото издание на конкурса „Мис Транс“, който се проведе на Слънчев бряг.

Тя беше избрана измежду 8 кандидатки и получи за награда чек от 4000 евро. Връчи й го генералният спонсор – турската естетична клиника, която наскоро осъди за клевета Веселка от „Биг брадър“, оперирала се при тях за отслабване, а после щедро ги оплюла. Средствата ще бъдат използвани за операция, която да подпомогне личния преход и трансформация на победителката. Общият награден фонд на конкурса достигна 6 хиляди евро.

Подгласнички

Първа подгласничка в Miss Trans Of Gloria стана Мис Селина Делукс, а на трето място се класира Мис Антония, която беше отличена и като любимка на публиката. Кулминацията на вечерта дойде и с още две специални признания. Собственикът на клуба, в който се проведе събитието, избра Мис Николета Офишъл за лице на заведението, като й даде правото да се изявява на сцената винаги, когато пожелае, както и привилегията да се чувства почетен гост на клуба. Това превърна отличието й в знак на доверие, уважение и силно сценично присъствие. Всички участнички получиха комплекти за грижа за косата, а притежателката на марката посочи Мис Селина Делукс за рекламно лице и й връчи огромен комплект от серията за грижа за коса на бранда.

Жури

Журито в конкурса беше съставено от Маргарита Кумбул от турската клиника, Дана Осиковски – почетен президент на асоциацията на транссексуалните на Лазурния бряг, Емилио Стефано – коафьор на звездите, Радина Кръстева – създател на науката косология и председателя Глория Йорданова – продуцент на конкурса. За доброто настроение на сцената се погрижи водещата Елза Парини. За режисурата беше ангажиран Стефан Видев-Чеди, носител на голямата награда „Икар“ за цирково изкуство.

Елза Парини, първата Драг Кралица на България , заедно с победителката - първата Miss Trans of Gloria - Мис Валентина

Продуцентът на първия в България конкурс за транссексуални Глориа Йорданова с победителката Мис Валентина