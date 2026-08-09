Последният любовник на Ивана намерен заклан

Ивана преживява един от най-трудните моменти в живота си. Мъжът до популярната фолк певица – турския бизнесмен Орхан, когото тя нарича Орхи, е намерен заклан на 30 юли в апартамента си Истанбул, научи „Уикенд” от близки на звездата. Турската полиция разследва убийството на 60-годишния баровец, който търгува със злато и диаманти.



Съмненията са, че той е убит от свой делови партньор. Все още няма задържан за зверската екзекуция, а певицата е пътувала до мегаполиса преди дни. По време на полета певицата не е спирала да плаче. Тя е с изключен телефон от дни наред.

Ивана има връзка с турчина от около 4 години, като отношенията им се пазят в абсолютна тайна. Преди години в свое интервю тя загатна, че има човек до себе си, който е чужденец, но след това настояваше, че е сама и като че ли мъжете се плащат от нея. В действителност през цялото време изпълнителката на „Шампанско и сълзи” е имала отношения с Орхан, като връзката им е била толкова сериозна, че дори са обмисляли брак. Допълнителни обстоятелства в личния живот на бизнесмена, който преди това е имал брак с рускиня и деца от нея, очевидно са карали Ивана да бъде максимално дискретна за любовта им. Не е известно и дали са били сгодени.



Според нейни колеги, двамата се запознават в турския курорт Бодрум, където през 2022 г. популярната певица отива на почивка с дъщеря си Теодора и своя приятелка. Орхан има голям магазин за бижута в баровския комплекс, където певицата влиза като клиент. Тя приема възникналата симпатия между двамата просто като летен флирт, но отношенията им се задълбочават. Дотолкова, че Орхан пътува почти всяка седмица до България, за да е с нея и дори според слуховете купува голям апартамент на името на певицата в престижен столичен комплекс на бул. „България”, където двамата да се усамотяват.

Звездата на фолка му гостува няколко пъти в Истанбул и Бодрум, но ясно обяснява, че не би живяла в Турция, тъй като има кариера в България. Това обаче явно не пречи на връзката им. Орхан редовно обсипва половинката си със скъпи подаръци и според запознати инвестира както в последните й песни и клипове, така и в предстоящия й грандиозен концерт в зала „Арена София”, насрочен за 17 октомври. Той дори е уговарял гостуването на известни турски музиканти за шоуто на певицата, което ще е под съпровода на „Ку-Ку Бенд”.



Двамата са били за последно заедно в средата на юли, след което бизнесмена заминава за Турция по бизнес дала. За да се стигне до черния 30 юли, когато е намерен с прерязано гърло в апартамента си. Основната версия е, че баровеца е заклан по поръчка на делови партньор, с когото имал търкания в последната година. Турчинът все още не е погребан, тъй като следствието продължава. Сред разпитаните е и Ивана.



Зверското убийство на половинката й е пореден удар за изпълнителката на „Шампанско и сълзи”, след загубата на баща й. Припомняме, че таткото на певицата – известния музикант Тодор Калудов, почина през май 2021 г. след усложнения от коронавирус. Изпълнителката бе много привързана към него и признаваше, че месеци наред не е успяла да се примири със загубата му.