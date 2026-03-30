МЕГАСКАНДАЛ! Диана Димитрова: Да, ще те съдя, Рая! (Вижте обидите на Пеева в „Хелс китчън“)

Напрежението между двете колежки, състудентки от НАТФИЗ и участнички в текущия сезон на „Хелс китчън" Диана Димитрова и Рая Пеева стигна до своята кулминация в края на седмицата, убеди се "България Днес".

„Рая Пеева каза сама: „А сега можеш да ме съдиш вече". Ще го направя!", обяви публично звездата от „Откраднат живот". Красивата брюнетка уточни, че е „човек, който стиска зъби и до последно се опитва да действа с добро“, но напълно безпочвените по думите й вербални атаки на годеницата на Явор Бахаров към нея я принуждавали да търси възмездие чрез съдебно дело.

„Трети ден майкa ми е разстроена от това, което видя и чу", мотивира се допълнително екранната д-р Огнянова, която е много привързана към майка си Дафинка и това, че тя живее от години в Гърция, даже усилва близостта между двете. Димитрова качи като доказателство за недопустимото според нея поведение на наборката й в риалитито и запис, на който щерката на култовия рокаджия Пейо Пеев и актрисата Красимира Демирева си позволява не само саркастични оценки на ризотото на колежката си. Половинката на Явор Бахаров в един момент подмята в студиото на Диана, че „постоянно е жертва“. „Не, ти не си жертва, миличка. Лошо го играеш, забрави“, хвърля в лицето й мнението че си Пеева. И го раздава толкова „благородно възмутена“, даже скоква рязко от мястото си и напуска обсъждането.

В следващия момент Диана навежда глава и скрива лицето си в ръце. Но колежката й го тълкува като присмех. „Колкото искаш се хили! Аз личното отношение си го казах. Имаш някакви психични заболявания според мен. И трябва да се оправиш“, нахвърля се срещу Димитрова наследницата на барабаниста на „Спринт“. „Не, не мисля, че съм жертва. Мисля, че съм опасност за други хора. Затова съм нарочена“, смята бившата „муза“ на писателя Калин Терзийски.

Диана Димитрова обаче отново, както времето, когато влезе в конфликт с колегата си Юлиан Вергов, напомни, че „когато един човек е публично обиждан и никой не реагира, това не е нормално“. Тя разкри и защо е преглъщала без „симетричен отговор“ нелицеприятните твърдения на Рая Пеева по свой адрес.

„От уважение към формата, към зрителите, към децата, които гледат, и към себе си запазих мълчание досега", довери популярната актриса и художничка. Чаровницата, която съвременни български автори оприличиха на древна „аланска принцеса“, твърди, че „не познава тези хора /Рая Пеева и майка й Красимира Демирева б.а/ ЛИЧНО". „Бях приета първа по успех в НАТФИЗ в годината, в която Рая кандидатстваше. Бяхме за кратко в един клас, но не сме работили заедно и не сме поддържали контакт“, наблегна тя. Диана Димитрова припомни, че „вярва в справедливостта и ще продължава да ce бори“. „Затова няма да приема публични унижения и внушения за мен. Публични квалификации като „пръдла“, „жертва“ и твърдения за психичното ми състояние са неприемливи. Тези думи имат следствия“, предупреди напористата блондинка Димитрова.