Мис България в нова роля: Продуцира и играе в първия по рода си AI филм (КАДРИ)

Неочакван, но категорично силен ход от страна на Мис България 2020 Венцислава Тафкова. Красавицата, която досега свикнахме да виждаме предимно пред обектива, прави сериозна крачка зад камерата – и то с проект, който няма аналог у нас.

Тафкова влиза в ролята на продуцент на първия по рода си AI филм, посветен на архитектурен обект – Дворец „Армира“, носител на отличието „Сграда на годината 2025“. Любопитното е, че тя не се ограничава само с участието си зад кадър, а поема и една от главните роли в продукцията.

Кадрите, които самата тя загатна в социалните мрежи, показват напълно различна визия – далеч от познатия модерен образ. Тафкова влиза в античния свят с уникална визия на старогръцка богиня. Но дали това е ролята й – предстои да разберем, защото кадрите са само тийзър и филмът все още не е излязъл.

Зад реализацията стои режисьорът Люси Иларионов, а идеята е чрез съвременни средства да бъде „съживен“ един от най-значимите културно-исторически паметници у нас.

Ходът на Тафкова идва в момент, в който тя постепенно разширява присъствието си извън класическите формати. След като вече направи първи стъпки в музиката с дебютното си парче „Совалката“, анонсира и нови проекти, ще я видим и в киното, в ролята на продуцент и актриса.

Така Мис България 2020 става първата носителка на титлата у нас, която се развива в ролкова много и различни сфери извън моделството. Каква ли ще е следващата й амбиция?