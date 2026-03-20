Мис България Венцислава Тафкова разкри истината: Епстийн е сред нас

Скъпи брандове, луксозни аксесоари, дрехи за хиляди евра, визия за милиони... Това виждаме ежедневно в социалните профили на известните личности у нас. Певици, модели, лица от шоубизнеса, инфлуенсъри – всички парадират с изключително скъп стандарт на живот. Но забравят за една крехка подробност – аудиторията, която ги смята за техни идоли, вярва на тази фалшиво полирана опаковка и е готова на всичко, за да я има.

За тази опасна игра на заблуди и изкуствено създадени образи говори в предаването „Студио Актуално“ най-популярната Мис България у нас Венцислава Тафкова, пише Intrigi.bg.

„Нека да си говорим истината – в България колко хора могат да си позволят оригинални маркови чанти от 20-30 хиляди евро, обувки по 10 хил. евра, палта по 50-100 хиляди?! Всъщност много от тези публични личности са облечени в реплики“, разкрива пловдивската красавица, която отскоро се изявява и като певица.

И дебело подчертава, че това води до много сериозни проблеми сред подрастващото поколение, което вярва на всичко, което вижда. В един момент се получава така, че тийнейджърите искат да подражават на своите идоли и да имат същата скъпа чанта, същите маркови обувки, без да осъзнават, че това е една подсладена измама. За да си подсигурят този фалшив стандарт, те прибягват към порочни практики или в най-добрия случай амбицията за лъскав живот ги разболява, откровена е Венцислава.

Така тя обяснява и случая с момичетата на Епстийн: „За да избереш да продаваш тялото си, проблемът първо се е зародил в психиката. А за да започне от психиката, значи нещо ти влияе. И всъщност ние сме хората, които влияем на младото поколение. Неслучайно аз самата избягвам да качвам снимки на скъпи бижута или да акцентирам на марките именно защото осъзнавам колко лоша роля може да изиграе това на едно момиче в тийнейджърска възраст“, алармира Тафкова. И заключва, че манипулаторът, българският Епстийн, са всъщност социалните мрежи и самите публичните личности

Затова Мис България призовава популярните личности у нас да бъдат по-отговорни към съдържанието, което публикуват в социалните мрежи от една страна, а от друга – техните фенове да отсяват истината чрез критично мислене.