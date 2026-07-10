Мис България заживя в чужбина? Вижте луксозния й пентхаус (ФОТО)

Мис България 2020 Венцислава Тафкова избяга в чужбина. От известно време насам красавицата все по-рядко споделя снимки от България, а отдавна не е забелязвана и по родното Черноморие. Това веднага породи слухове, че пловдивчанката може би вече е заживяла извън страната, пише в. „Марица“.

Факт е, че откакто пусна новата си хитачка „Малък си за мен“, изгряващата певица не е спряла да пътешества и да залива социалните мрежи с екзотични кадри от различни кътчета по света. Само в последните седмици Тафкова показа снимки от луксозната Марбеля и екзотичния Маракеш – две от любимите дестинации на родния хайлайф.

Нещо повече. Наскоро красавицата публикува снимка от луксозно жилище и нищо чудно именно това да е новият й дом в чужбина.

На кадъра Венцислава позира пред огледало в просторен пентхаус, който изглежда всичко друго, но не и случаен. Огромни панорамни прозорци, мраморен под, дизайнерска кухня, модерно обзавеждане и уникална гледка. Жилището най-вероятно се намира в един от баровските райони на Марбеля, откъдето малко преди това Тафкова се тагна.

След дебюта си със „Совалката“ и новия проект „Малък си за мен“, Тафкова очевидно е в силен период – и професионално, и визуално. Песента вече трупа сериозен интерес онлайн, а самата тя не спира да подгрява любопитството около себе си с кадри от луксозни локации, скъпи автомобили и дизайнерски визии.