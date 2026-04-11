Най-добрият ни кикбоксьор смени Гери-Никол с тунингована красавица (СНИМКИ)

Най-добрият български кикбоксьор Стоян Копривленски намери нова любов след раздялата си с Гери-Никол. Около година и половина след края на връзката им, спортистът отново е щастливо влюбен.

Новата му половинка се казва Никол Дамянова. Двамата са заедно от около шест месеца, но разкриха връзката си едва наскоро. Те споделиха снимки от престоя си в Пукет, където Копривленски беше на тренировъчен лагер, придружен от любимата си.

За съжаление, престоят им в Тайланд приключи преждевременно. По време на подготовката си Стоян скъса кръстна връзка и се наложи да се прибере в България за операция. Очаква се да бъде извън ринга поне пет месеца – време, което вероятно ще посвети и на връзката си.

Никол, която е известна с подчертаната си визия, е добре позната в столичните хайлайф среди. Родителите ѝ притежават популярно заведение в района на УНСС в „Студентски град“, както и няколко бара. Самата тя често може да бъде забелязана както там, така и в едни от най-посещаваните клубове в София.

Дамянова се изявява като инфлуенсър и е представяна от популярна агенция. Има над 63 000 последователи в Instagram и често провокира вниманието с публикациите си.

За Копривленски това е първата сериозна връзка след раздялата му с Гери-Никол в края на 2024 година. Двамата бяха заедно само няколко месеца. Любовта им пламва по време на участие на певицата в Амстердам, където спортистът присъства на българско парти и така се запознават.

Певицата публично обяви чувствата си към него на своя 25-и рожден ден, но връзката им приключи бързо. След раздялата Копривленски остана сам до появата на Никол в живота му.