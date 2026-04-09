Нора Недкова става свидетел на Диана Димитрова срещу Рая Пеева

"Личните нападки и психическият тормоз не трябва по никакъв начин да се толерират!" Това каза специално за "България Днес" Нора Недкова.

Горещата мацка е възмутена от обидните според нея твърдения на Рая Пеева по адрес на колежката й Диана Димитрова в "Хелс китчън". "Готова съм да стана свидетел на Диана в делото, което каза, че ще води срещу Рая!", категорична е горещата мацка.

Докато се подвизаваше в готварското шоу, Димитрова се оплака, че е подлагана на психически тормоз от Рая Пеева и майка й - актрисата Красимира Демирева.

След излизането си от "Хелс китчън" Диана помести и запис от кулинарното риалити, на който се вижда как Пеева й се нахвърля с думите, "че го играе лошо вечна жертва" и че имала "психически заболявания и трябвало да се оправя".

"Рая Пеева си каза сама: "Да, сега можеш да ме съдиш вече". Ще го направя!", зарече се Димитрова, добавяйки, че колежката й я нарекла "пръдла". Актрисата се оплака и че майкa й Дафинка била "няколко дни разстроена от това, което видя и чу по мой адрес в шоуто".

Диана качи като доказателство за тормоза срещу нея и запис от "Хелс китчън", в който Рая пресолява манджата не само със заяжданията си за нейното ризото. "Не, ти не си жертва, миличка. Лошо го играеш, забрави!", хвърля в лицето на Димитрова мнението си Пеева.

В следващия миг, както се вижда от записа, Диана Димитрова навежда глава и скрива лицето си в ръце, но това нахъсва още повече Рая Пеева, която явно го тълкува като подигравка. "Колкото искаш се хили! Аз личното отношение си го казах. Имаш някакви психични заболявания според мен. И трябва да се оправиш", преминава към откровени обиди Пеева.

"Не, не мисля, че съм жертва. Мисля, че съм опасност за други хора. Затова съм нарочена", убедена е Диана Димитрова. Предстои да видим и как ще го докаже в съдебната зала.

Самата Рая Пеева не отговори на многобройните позвънявания. Готови сме да публикуваме и нейната версия за станалото.