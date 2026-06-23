Папи Ханс с две номинации в Кан: „Историческо е!“

Певецът и поет Константин Трендафилов, известен с артистичния си псевдоним Папи Ханс, се похвали, че новата му песен има две номинации за награди на фестивал в Кан. Изпълнителят написа в социалните мрежи, че парчето е включено в категорията за оригинална музика и в категорията за песен към каузи. „Дарихме „Татко, влюбих се в мъжкар“ на кауза срещу домашното насилие“, споделя Трендафилов. Новината е дошла до него, докато е бил на лодка в морето.

Папи Ханс разкри, че песента е написана преди няколко месеца и е вдъхновена от лична история. „С този проект искаме да привлечем вниманието към важна социална тема“, казва той. Музикантът добавя, че не е очаквал такова признание и е приятно изненадан. За него това е първи подобен успех и вярва, че отличието е добра реклама за българската музика, пише "Телеграф".

Телеграфът припомня, че Трендафилов вече има успешни колаборации с Dara, Тита и други изпълнители, а миналата година дебютира като актьор. Сега Папи Ханс се надява да превърне номинациите в награди и обещава скоро да представи нов видеоклип.