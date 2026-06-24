СЪСИПАХА шефката на парламента Доцова заради ГАФ с разголена рокля (СНИМКИ)

Председателката на Народното събрание Михаела Доцова неволно се превърна в една от най-коментираните политически фигури в социалните мрежи, след като снимки от официална среща отприщиха лавина от подигравки заради избора й на облекло, пише Intrigi.bg.

На кадрите Доцова е облечена с прилепнала дантелена рокля, която според мнозина повече напомня на коктейлно парти отпреди две десетилетия, отколкото на работна среща в държавна институция.

Потребители в мрежата не пропуснаха да отбележат контраста между нея и останалите присъстващи, заложили на класически делови стил. „Изглежда като човек, който е сбъркал събитието“, „Някой колега да не й е направил пранк, като й е казал да се облече за диско парти „So 90’s“, „Аз – докато сънувам един от най-гадните си кошмари – как съм единствената чисто гола в стаята“, гласят едни от по-популярните коментари под снимките.

Факт е, че този модел дантелени рокли бе модерен преди 20-ина години, и то повече за вечерно събитие, отколкото с институционален протокол. „Каква е тази минижуп рокля, тип рибарска мрежа?!?“, „Нищо чудно, че тоалетът не й е по мярка – когато си е купила роклята е била едва на 20“, кискат се зевзеци.

В действителност няма как да не ни направят впечатление окръглените части на Доцова в областта на корема – детайли, които щяха да останат незабелязани при един малко по-съобразен избор на облекло.

Явно като депутат от „Прогресивна България“ Мишето има нов, прогресивен прочит на официалния дрескод или по-скоро – афинитет към регресивната мода.

Демоде или не – факт е, че подобна къса, впита и разголена рокля е недопустим тоалет не само за подобна официална среща, но и като цяло за председател на Народното събрание.