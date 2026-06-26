След три деца дойде и годежът: Даяна Ханджиева каза „Да“ на плажа (СНИМКИ)

Актрисата Даяна Ханджиева най-накрая официално се сгоди за своя дългогодишен партньор – баскетболиста Кристиян Ставрев.

Щастливата новина сподели самата тя в социалните мрежи, взривявайки родното публично пространство с емоционални кадри от романтичното предложение на морския бряг.

Изненада

Кристиян е организирал приказна изненада на самия плаж, декориран със свещи, цветя и одеяло във формата на сърце. Звездата от сериалите „Скъпи наследници“ и „Братя“, която публиката обикна и заради участието й във „Фермата“, сподели кадрите с типичното си забавно и самоиронично чувство за хумор. „Малко смешно ще е да напиша „Казах Да!“, при положение че всяка вечер за едно приспиваме трите „Да-та“, които ни свързват за цял живот“, написа актрисата в своя Инстаграм профил. С тези думи тя визира най-ценното им общо постижение – техните три деца. „Обичам те, обичам семейството ни и пръстенът е много як“, сподели още красавицата.

История

Връзката между красивата актриса и спортиста Кристиян Ставрев премина през редица изпитания и публичен интерес през годините, но двамата доказаха, че любовта им е по-силна от всичко. Тяхното семейство започна да расте бързо, превръщайки ги в едни от най-отдадените млади родители в светските среди. Първото им дете, момченце, се роди в края на 2023 година. Истинската изненада обаче дойде на 30 май 2025 година, когато двойката посрещна на бял свят момичета близначки.