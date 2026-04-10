Стоичков за актьора, който ще го изиграе: Мамка му, много прилича на мен! (СНИМКИ)

"Абе, мама му стара! Как може толкова много да прилича на мене тоя човек?!" - така, в типичния си колоритен стил, реагирал Христо Стоичков, когато за първи път видял плакатите с актьора, избран да го изиграе в предстоящия биографичен филм за живота му.

Кристо навърши 29 в деня на събитието

Още по време на кастинга за ролята както зрителите, така и екипът бяха впечатлени от поразителната прилика между избрания артист Кристо Стоичков и футболната легенда. Представените днес тийзъри пред журналисти допълнително затвърдиха мнението, че именно Кристо е най-подходящият избор за образа на Христо.

"Стоичков толкова се зарадва на плакатите, че искаше да си ги вземе вкъщи. Дори на една от снимките обърка Кристо със себе си - беше седнал по-далеч и за момент си помислил, че гледа истински кадър от 1985 година", разказа с усмивка режисьорът Мартин Макариев, предизвиквайки смях в залата на Artvent Hub. Самият Стоичков не успя да присъства на събитието заради ангажимент, свързан с пътуване.

Макариев за първи път разкри и заглавието на филма: "Решихме той да се казва "Стоичков - имало едно време в България", а за международната публика ще бъде "Against All Odds" (Противно на всички очаквания - б.а.)".

Събитието предизвика сериозен интерес и премина с много вълнение. Екипът отдаде почит и към легендарния вратар Борислав Михайлов, който почина на 31 март.

"Боби се срещна с нас, помогна ни при изграждането на образите и работата по сценария и даде най-дългото си интервю. В продължение на близо 20 години той не беше говорил пред медиите, но направи изключение заради този проект. Светла му памет!", заяви спортният журналист Владо Памуков при откриването на събитието.

"Новината за смъртта на Боби Михайлов е изключително тъжна. Имахме честта да разговаряме с него с часове - той ни разказа безброй истории от "кухнята". Накрая дори се пошегува, че ако включим всичко във филма, ще отрече, че изобщо е говорил с нас", допълни Макариев.

Сред тръпнещите в очакване да видят тийзърите за първи път гости бяха актрисата Аня Пенчева, която бе и жури в кастинга "Вече играеш... Стоичков", водещите на формата Луиза Григорова и Александър Сано, актьорът Владо Зомбори, както и най-близките хора на Кристо - родителите му Кирил и Десислава заедно с половинката му Александра.

Представянето на първите кадри премина и с доза символика. Подобно на избора на екранния Стоичков, който се проведе на 8 февруари - 60-ия юбилей на Камата, плакатите от лентата представиха на 9 април - рождения ден на младия Кристо. Целият екип приветства радушно артиста на сцената, пожелавайки му здраве и неспирна творческа енергия. Тържествено двойникът получи и голяма торта, а духайки свещичката, сякаш не си пожела нищо, защото най-голямата му мечта вече е факт. 29-годишният хубавец получи и друг специален подарък - първият спортен екип от официалния мърч на лентата, който по-късно облече за снимка.

"Дълго време съм вярвал силно, че това ще се случи, сега е време да свикна с мисълта, че именно аз съм човекът", заяви специално за "България Днес" Кристо Стоичков.

От два месеца насам животът на младежа е изцяло посветен на ролята. Освен сценичното си поведение той тренира и физиката си, упражнявайки се като професионален спортист.

"Всекидневно ходя на кондиционни тренировки и футбол. Отделно се упражнявам с топката. Винаги когато съм свободен, съм активен, и то по доста часове", разкри още фаворитът на Камата, който съвсем скоро започва и тренировъчен клас с големия Ивайло Христов.

Главният актьор в сагата контактува и със самия Ицо, който въпреки честите си пътувания - все пак намира време за своя любимец.

"Стоичков ме заразява с вяра и увереност, че трябва да си на 110% погълнат от това, което правиш, за да успееш", емоционален е Кристо.

По негови думи снимките се очаква да стартират след летния сезон. Звездната премиера е планирана за края на 2027 г., но екипът не пришпорва процеса, а следва естествения ход на събитията.

С голяма емоция от първите редове проследиха събитието и родителите на Кристо - Десислава и Кирил, които просълзени, споделиха пред вестника:

"Гордеем се с него! Толкова прилича на Стоичков! Вижда се и по плакатите - много е интересно как хем е себе си, хем е Камата. И по-характер е същият - като си науми нещо, винаги успява, дори и да не е по най-лесния начин."

Ролята сякаш е съдбовна за младежа, кръстен на звездния футболист от "Барса". Самият той е роден в Испания, където майка му и баща му работят за кратко. Повлиян от емоциите около САЩ '94, Кирил е убеден, че синът му ще носи не само фамилията, но и името на Камата. В държавата обаче трудно произнасят "х" и момчето било записано по погрешка в болницата с "к" - "Кристо". Така само една буква разделила младока от идола му, но не и от мечтата да го екранизира.

"Терминът ми бе за 8 април 1997 г., но се появи на следващия ден. Представете си, ако се беше родил тогава - щеше да е още по-голямо съвпадението, предвид факта, че 8 е числото на фланелката на Стоичков", коментира за знаците на Вселената гордата майка Десислава.

