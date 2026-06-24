УДИВИТЕЛНО! Методи свали 110 килограма (СНИМКИ)

Удивителна трансформация преживява Методи Методиев. Софтуерният инженер сваля цели 110 килограма, а близки и приятели не могат да познаят 34-годишния мъж.

„Чисто емоционално най-трудно е началото – първите седмици, когато гладът е силен, борбата със старите навици е ежедневна и още не виждаш голямата промяна. После идва другият капан – да останеш постоянен, дори когато вече имаш първи резултати и ти се иска да се „наградиш“ по стария начин. За мен голямата промяна дойде, когато спрях да гледам на режима като на нещо временно и започнах да го приемам като начин на живот“, споделя пред „България Днес“ борбеният перничанин.

До тегло от 165 кг Методи достига най-вече заради прекомерно преяждане и малко движение. След упорити тренировки, желязна воля и хъс софтуерният инженер се стопява до 75 и продължава да вае мускулесто тяло, което само преди две години е изглеждало немислимо за мнозина.

Положителната част е, че с всеки свален килограм започваш буквално да си връщаш живота. Неща, които за други хора са напълно нормални – да изкачиш стълби, да седнеш спокойно в заведение, без да се притесняваш дали столът ще те издържи или дали ще се побереш удобно, да не се задъхваш, да не си човекът, който забавя цялата група – за теб се превръщат в огромни лични победи. Усещането са минава от това да не можеш да изкачиш два етажа до това да имаш енергия да се грижиш свободно и да живееш пълноценно, е искрата, която ме крепи и до днес“, разказва още пред вестника Методи.

Най-големият коз в битката със себе си и килограмите се оказва съпругата на софтуерния инженер, с която е заедно от 12 години.

„Тя изигра много ключова роля. Беше с мен през цялото време. Подкрепяше ме, готвеше ни здравословни храни и в критичните моменти дори един път не си позволи да купи нещо нездравословно за себе си. Тя е херцог“, заявява Методи Методиев.

След свалянето на 110 кг кожата на мъжа от Перник увисва. Единственият вариант да се поправят щетите, нанесени от годините на безконтролно преяждане, е оперативното отстраняване на излишната кожа.

„Няма да лъжа – доста е тежко. Има риск от усложнения, боли много и възстановяването е сложно. Все пак кожата е най-големият орган в човешкото тяло. Спед операцията имаше момент, в който си казах, че нито един преса не си заслужава. Пет месеца по-късно вече мисля, че това беше едно от най-добрите решения, които съм взимал през последните години“, удовлетворен е Методи.

Днес човекът с изумителна промяна съветва: „Ако усетите, че нещата започват да излизат извън контрол, не се оставяйте да потънете. Колкото по-рано спрете процеса, толкова по-малко щети ще трябва да поправяте след това. Ако мога да дам един съвет към хората, които тепърва започват – не чакайте идеалния момент и не разчитайте само на мотивация. Колкото и клиширано да звучи – тя идва и си отива. Важното е да започнете с нещо, което можете да спазвате дългосрочно, и да не се отказвате при първата трудност. Не е нужно всичко да е перфектно от първия ден, важното е да продължавате“, категоричен е инженерът от миньорския град.

А накрая в отговор на множеството запитвания железният перничанин споделя накратко стъпките за постигане на смайващия резултат.

„Калориен дефицит, много протеин и силови тренировки. Няма скрит хак. Просто, ако човек е консистентен достатъчно дълго, нещата се получават“, посочва Методи, чиято история с истинска мотивация за мнозина в неговата ситуация да започнат, без да чакат своята дълго чакана трансформация.