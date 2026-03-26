Венцислава Тафкова: Поп фолк сцената се превърна в плаж

Чалгата се превърна в плажно парти! Това смята най-новото попълнение в поп фолка Венцислава Тафкова, която през 2020 г. спечели престижната титла „Мис България“. Красавицата е на мнение, че сценичните тоалети на колежките й, подобни на бански, са по-скоро за плажа – тенденция, която от години се налага в родния поп фолк.

„Според мен една изпълнителка може да бъде изключително секси и въздействаща, без да е полугола на сцената“, отбелязва изпълнителката на „Совалката“, която бе заложила на една от най-облечените визии в дебитното си парче. За разлика от повечето прохождащи певици, които избират разголения имидж, за да провокират внимание, Венцислава заложи на поло до врата и дълъг клин до глезените в първото си видео.

Все пак Тафкова отчита, че търсенето определя предлагането и разголените визии на певиците са естествена тенденция, продиктувана от интереса на публиката.

„Нека не забравяме, че в световен мащаб изпълнителките от години залагат на провокативна и секси визия, и тази тенденция естествено се следва“, заключва балансирано Венцислава.

Тя подготвя новото си парче, което ще излезе съвсем скоро. Любопитно е каква визия е избрала за втория си хит и дали отново ще е в опозиция на плажните тенденции...